Patrik Schick má v této sezoně na kontě už 13 branek, ale chorvatští zadáci si ho dobře hlídali. Český útočník se vůbec nedostal ke střele a v 62. minutě ho vystřídal Kamerunec Christian Kofane. Jeho spoluhráči ale zařídili čtvrtou výhru a postup na druhé místo neúplné tabulky. V desáté minutě po rohovém kopu otevřel skóre americký záložník Malik Tillman a na konci prvního dějství se trefil anglický obránce Jarell Quansah. V Evropské lize se zapsal mezi střelce po čtyřech letech od své první branky ještě v dresu Liverpoolu.
Bournemouth vyhrál desátý soutěžní zápas v řadě včetně triumfu na Letné před třemi týdny, přestože pro něj utkání ve Vigu nezačalo dobře. Hned v úvodu rozjásal diváky devětatřicetiletý Iago Aspas a brzy nato dostal Francouz Bafode Diakité červenou kartu. Jenže po změně stran otočili nepříznivý vývoj Uruguayec Alvaro Rodríguez a Brazilec Rayan.
Salcburk, který za dva týdny přivítá v dalším kole Spartu, si poradil s posledním Araratem Armenia. Po bezbrankovém poločase favorita uklidnil dvěma slepenými góly devatenáctiletý polský záložník Dawid Mazurek. Arménský mistr jako jediný ještě nezískal ani jeden bod.
Belgický mistr Union St. Gilloise dosud kráčel bez porážky jak domácí soutěží, tak Evropskou ligou. Jedinou ztrátu utrpěl v nastavení v předkole Ligy mistrů na půdě Bodö/Glimt. S předposledním Lechem Poznaň ale už v 18. minutě prohrával 0:2. Rakušan Raul Florucz měl šanci vrátit domácí do hry, ale penaltu nevyužil. Pak chybu napravil kontaktním gólem a Kevin Rodríguez z Ekvádoru porážku odvrátil. Ondřej Kričfaluši se vrátil po zranění od začátku října už alespoň na lavičku.
Olympiakos Pireus vedl nad AC Milán už 2:0, ale skončil poprvé v soutěži bez bodu. Hlavička italského obránce Lorenza Piroly se odrazila od břevna a od francouzského brankáře Mika Maignana do milánské sítě. A když Portugalec Jota Silva přidal druhý zásah, sedminásobnému vítězi nejcennější klubové trofeje hrozilo, že poprvé v historii prohraje na evropské scéně tři zápasy v řadě, aniž by vstřelil gól. Jenže Angličan Omari Hutchinson byl proti. Nejprve gólem vrátil hosty do hry a pak připravil další dvě branky pro Alphadja Cissého a Američana Christiana Pulisice. Obrat pak dovršil v nastavení Diego Moreira.
Zápas na neutrální půdě v gruzínském Batumi byl kvůli výtržnostem tureckých fanoušků na půlhodinu přerušen a policie použila slzný plyn. První velkou šanci měl kapitán Besiktasu Kökcü, ale selhal při penaltě, argentinský brankář Wolff jeho úmysl vystihl. Až v závěru se prosadil střídající Olaitan z Beninu a Kökcü vedení pojistil. Jamajčan East už jen zmírnil porážku. Václav Černý odehrál v týmu vítězů 86 minut a třikrát vystřelil.