Letenští odvolali po domácí ligové porážce s Libercem trenéra Priskeho a čekalo se, zda Pražané nastartují pod dočasným koučem Lukášem Blážou, jenž na lavičku Sparty naskočil z třetiligového Loko Praha. Poločas vypadal slibně, když borci v rudých dresech vedli 2:0. "Vstoupili jsme do zápasu dobře. Z úvodního tlaku jsme dali gól a v poločase jsme vedli o dvě branky," konstatoval kapitán Pražanů Vydra.
Nadějný náskok se ale po přestávce začal rychle tenčit a do hry Sparty se vloudily chyby a křeč. "Byl to zápas dvou poločasů. V tom druhém jsme přestali hrát a soupeř ukázal kvalitu. Co se stalo, je neakceptovatelné, dostat doma za poločas čtyři branky, to je prostě špatně," kroutil hlavou smutný sparťan.
Výkon Sparty šel radikálně dolů, chyběla větší aktivita bez míče. "V první půli jsme byli aktivní. Ve druhé nás soupeř dostal pod tlak. Rozdíl byl i v tom, že Alkmaar využil své šance, my jsme ty svoje nedali. To také rozhodlo," uvědomoval si kapitán Letenských.
Prozradil také, jaký dojem měl z prvního představení pod trenérem Blážou. "Chtěli jsme hrát aktivní fotbal. V některých pasážích jsme pak cukli do středního bloku. Bohužel, když jsme vystoupili, tak se do nás soupeř dostal a přehrál nás v útočné fázi," popsal Vydra. "Situace je náročná, musíme bojovat," dodal.