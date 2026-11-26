Prohozená křídla (ne)zaskočila
Trenér Lukáš Bláža vstoupil do obou svých zápasů na lavičce Sparty s netradičně prohozenými křídly. Josimar Alcócer i John Mercado tak nenastupovali přes nohu, jak bývá zvykem, ale na stranách, které odpovídají jejich přirozenější orientaci.
Právě druhý jmenovaný se už ve čtvrté minutě výrazně podepsal pod úvodní branku utkání. Z levé strany poslal před branku přesný centr, který Jonatan Brunes proměnil ve vedoucí gól Sparty.
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Mercado mohl být jednou z hlavních postav také po změně stran. V 55. minutě se dostal do obrovské příležitosti, když postupoval sám na branku Alkmaaru. Místo zvýšení náskoku ale zakončil nad břevno. Sparta tak nevyužila možnost odskočit soupeři a definitivně se přiblížit k důležitému výsledku.
Povedený výkon Brunese nestačil
Zdálo se, že by to mohl být jeho večer. Brunes se proti Alkmaaru prosadil už ve čtvrté minutě, kdy si naběhl na přesný centr Mercada a z bezprostřední blízkosti otevřel skóre. Norský útočník se ale nepodepsal pouze pod první branku. Ve 27. minutě si připsal také asistenci u druhého gólu Sparty.
Společně s Alcócerem se zapojil do aktivního presinku, při kterém využili zaváhání obrany i brankáře Alkmaaru. Brunes zachoval přehled, všiml si lépe postaveného Patrika Vydry a místo vlastního zakončení mu připravil jednoduchou pozici před odkrytou brankou. Kapitán Sparty nabídnutou příležitostí nepohrdl. To ale bylo od Brunese vše a ze hřiště šel v 71. minutě.
Fanoušci zůstali doma
Na důležitý evropský zápas dorazilo na Letnou pouze 9500 diváků. Zatímco sektor hostujících příznivců byl velmi početně obsazený, v domácích částech stadionu zůstávala řada volných míst. Prázdnější byl sparťanský kotel i protilehlá tribuna. Na utkání evropských pohárů šlo o nezvykle nízkou návštěvu, která navíc představovala nejmenší počet diváků na Letné od února 2025. Tehdy sledovalo pohárový duel Sparty s Duklou 10 323 fanoušků.
Atmosféru na stadionu postupně poznamenával také vývoj samotného utkání. Sparta sice vedla 2:0, jenže Alkmaar dokázal skóre otočit a po čtvrté brance v 84. minutě už začali fanoušci napříč stadionem ve větším počtu odcházet domů. Závěr zápasu tak místo podpory domácího týmu provázely především odcházející postavy na tribunách.
Mladíci Alkmaaru otočili zápas
Zatímco Sparta nedokázala svůj náskok udržet, Alkmaar v 56. minutě vyslal na hřiště hned trojici mladíků a tím započal velký obrat. Hráči, kteří do utkání zasáhli až v průběhu druhého poločasu, výrazně změnili podobu ofenzivy hostujícího týmu a nakonec se postarali o otočku z 0:2 na konečných 4:2.
Nejvýraznější postavou byl dvacetiletý Ayoub Oufkir, který vstřelil hned dvě branky. Výrazně se prosadil také dvaadvacetiletý Ro-Zangelo Daal. Ten si připsal gól i asistenci a společně s Oufkirem patřil k hlavním strůjcům obratu. Do statistik se zapsal i dvaadvacetiletý Dave Kwakman, jenž připravil jednu z branek.
Náhradníci Sparty bez přínosu
Na opačné straně byl efekt střídání podstatně menší. Hráči, které Bláža poslal do utkání v průběhu druhého poločasu, nedokázali Spartě přinést podobný impuls jako jejich protějšky v dresu Alkmaaru.
Ofenzivní borci Ebrima Singhateh a Matěj Jurásek se nedostali ani k jednomu střeleckému pokusu. Matyáši Vojtovi sice vstřelená branka nebyla uznána, ale ani z jeho strany to nebylo ideální.
Roman Macek se do hry prakticky nedostal a podtrhl trápení střídajících hráčů. Za 19 minut se dotkl míče jen jedenáctkrát.