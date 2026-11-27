Jablonec poslal do vedení v 70. minutě Martin Cedidla a vzápětí mohl Jawo přidat pojistku. Antonín Růsek vyřešil přečíslení přihrávkou před prázdnou bránu, jeho spoluhráč ale trestuhodně minul.
"Nechal jsem si to na potom," smál se Jawo. "Ještě jsem si říkal, že když se ocitnu před bránou, musím zachovat klid. A byl jsem až moc v klidu, míč poskočil a trefil jsem to špatně," pokračoval gambijský útočník výbornou češtinou.
Svůj vynikající výkon završil v 85. minutě, kdy se po ráně Jiřího Slámy odrazil míč od břevna přímo k jeho kopačkám a zblízka uzavřel skóre. Vstřelil tak teprve druhý soutěžní gól v sezoně.
"Od začátku zápasu jsem cítil, že bych mohl skórovat. Dělal jsem pro to všechno, zkoušel jsem všechno. Jsem rád, že jsem byl nakonec ve správný čas na správném místě," řekl Jawo.
Lugano přijelo na jabloneckou Střelnici jako vedoucí tým Konferenční ligy a ve skvělé formě. Lídr švýcarské ligy do čtvrtka prohrál jediný soutěžní duel v sezoně.
"Takhle musíme hrát, být kompaktní, dobře bránit a prosadit se v útoku. Všichni víme, že poslední dva měsíce jsme neměli takovou formu, bylo to nahoru dolů," připomněl Jawo, že jeho tým čekal na výhru pět soutěžních zápasů a často podával lepší výkony v Evropě než v české lize.
"Máme prostě rádi zápasy v Konferenční lize," rozesmál se jednatřicetiletý útočník. "Ne, sranda. Není to úplně jednoduché zvládnout fyzicky a kondičně. Musíme být koncentrovaní, pořád pracovat a pokračovat dál," přidal bývalý hráč Jihlavy, Zlína nebo Mladé Boleslavi.
Jawo neztrácel dobrou náladu ani při zmínce o počasí. Na severu Čech už panují ryze zimní teploty, během čtvrtečního zápasu celý druhý poločas sněžilo.
"Bože můj, tohle počasí není pro mě," opět pobavil Jawo novináře. "I když pro náš tým možná bylo dobré, v takovém počasí už nějakou dobu trénujeme. A já to už nějak přežiju, není to nic nového," dodal fotbalista, který působí v Jablonci dva roky.