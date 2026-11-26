Brighton proti rumunskému soupeři potvrdil roli favorita vedoucím gólem reprezentanta Ghany už po třech minutách. Druhý zásah přidal do poločasu Maxim De Cuyper a šest minut před přestávkou byl vyloučen hostující Vladimir Screciu. Po hodině hry úřadoval znovu Ibrahim Osman, který asistoval u branky Charalampose Kostoulase a v 63. minutě uzavřel skóre.
Angličané zůstali jediným týmem, který v probíhajícím ročníku Konferenční ligy ještě neinkasoval. Racci ztratili body jen při bezbrankové remíze s Jabloncem, Craiova prohrála po 15 soutěžních zápasech poprvé od konce srpna.
Monako ve francouzské Ligue 1 v posledních šesti kolech nezvítězilo, ale v Konferenční lize čtvrtou výhrou v ligové fázi po sobě potvrdilo, že se mu daří. Poprvé od roku 1997 zároveň dosáhlo na čtyři výhry v řadě v hlavní fázi evropské soutěže.
Ve Skotsku skončil divoký první poločas remízou 2:2, ve druhém dějství proměnil knížecí celek herní převahu ve vítěznou trefu. Utkání rozhodl americký útočník Folarin Balogun, který dvakrát skóroval a jednou asistoval u branky Edana Diopa.
Getafe s českým brankářem Jiřím Letáčkem, který tradičně zůstal na lavičce náhradníků, překvapivě prohrálo 0:1 na hřišti Iberie Tbilisi. Gruzínský tým zápas rozhodl gólem ve 25. minutě, když se prosadil krajní bek Giorgi Kobuladze. Ve druhém poločase inkasoval dvě žluté karty v rozmezí tří minut střídající záložník Orel Mangala a hosté dohrávali závěrečnou půlhodinu v oslabení.
Celek z předměstí Madridu prohrál počtvrté za sebou, aniž by vstřelil branku a v Konferenční lize získal doposud jediný bod. Iberia, která se v posledním zápase ligové fáze představí na hřišti Jablonce, získala premiérovou výhru v soutěži.