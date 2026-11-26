Kapacita třetího největšího českého fotbalového stadionu se po modernizaci sníží na 14 000 diváků, aréna bude uzavřená. Stavět se má ve třech až čtyřech etapách, prvoligový A-tým bude během prací nadále hrát domácí utkání na Stínadlech.
Ředitel teplického klubu Rudolf Řepka nicméně pro Deník uvedl, že bez dohody o financování se celý záměr může zastavit. "Musíme si nalít čistého vína. Jakmile nedocílíme nějakého vícezdrojového financování, tak stadion nevznikne. Nechci být úplně pesimistický. Pořád to vidím optimisticky, zatím jedeme podle plánu," zdůraznil. Rekonstrukce by podle něho mohla začít v lednu bouráním severní tribuny.
Klub nadále jedná o finanční podpoře s městem, krajem, Národní sportovní agenturou i dalšími partnery. "Věřím tomu, že nám může pomoct i Národní sportovní agentura. Severozápadní region je podceňovaný. Musí tady začít vznikat velké stavby, velké věci. Jsme naprosto přesvědčeni o tom, že stadion v Teplicích by mohl být obrovským lákadlem," dodal Řepka.
Tepličtí fotbalisté hrají na stadionu více než půl století. Projekt Stínadla 2.0 by ho měl změnit v multifunkční areál, na kterém by se mohly konat i kulturní a společenské akce. Fotbalisté by zde mohli nastupovat k reprezentačním zápasům a duelům v evropských pohárech.