Nigerijský fotbalista měl o přesun do Česka zájem, proti transferu nebyl ani jeho současný finský zaměstnavatel. Transfer se ale minimálně nyní nestane. "Ve zdravotní prohlídce ani podmínkách problém nebyl, nicméně do specifik české ligy a hanáckých představ ve finále nezapadal. Obě strany se rozešly férově," hlásí iSport.cz.
Ve hře bylo podle všeho odstupné přes jeden milion eur, tedy více než 24 milionů korun. S bonusy se mohla částka vyšplhat až ke dvojnásobku, ale v tuto chvíli to už žádná ze stran vzhledem k neuskutečnění transferu nemusí řešit.
O služby Jephty přitom měly v minulosti zájem také britské kluby včetně Rangers a Queens Park Rangers. V tomto ročníku v osmi utkáních kvalifikace Konferenční ligy vstřelil tři branky, další tři přidal ve finské lize, kde během 26 startů zaznamenal také čtyři asistence.