"Asi je to životní forma. Víc jsem za půl sezony asi nikdy nedal. Pomáhají tomu ty poháry, člověk se může víc vyburcovat proti takovým týmům," řekl Cedidla.
Jablonecký pravý bek nebo stoper se prosadil v 70. minutě po závaru před bránou. Pojistku přidal o čtvrt hodiny později Lamin Jawo.
"My jsme tohle cvičili, že to zkusíme ze standardky propálit na přední tyč a budeme se tam nějak pohybovat, drcnout do nich, zablokovat je. Měl jsem štěstí, které se mě teď docela drží. Odrazilo se to ke mně krásně a snažil jsem se to už jenom dát k tyči," popsal Cedidla svůj zásah, při kterém se zranil a v závěru duelu musel vystřídat. Ihned po tiskové konferenci zamířil na vyšetření.
"Hráli jsme v minus čtyřech stupních a přece jen tělo na to není zas tak zvyklé. Ale věřím, že to bude dobré. Myslím si, že to byla jenom silnější křeč," uvedl hráč s jedním reprezentačním startem.
Jablonec v součtu s předkoly ani v pátém domácím utkání Konferenční ligy neinkasoval, celkem v pohárech neprohrál na Střelnici podeváté v řadě. Dnes navíc zdolal dosavadního lídra soutěže.
"Čisté konto je pro nás obránce a gólmany strašně důležité. Jsme za to moc rádi, je to vizitka celého týmu, jak se dokážeme na takové zápasy připravit a jak dokážeme bránit," radoval se Cedidla.
Za dva týdny čeká Severočechy cesta do Turecka k duelu s Trabzonsporem. Následně zakončí ligovou fázi doma s Iberií Tbilisi. K postupu do vyřazovací fáze by mělo stačit osm bodů, svěřenci trenéra Luboše Kozla mají nyní pět.
"Jsme na dobré cestě. Věřím, že nějaké ty dva tři body zvládneme přidat a postoupíme do jarní části. V celém klubu je to náš jeden velký sen," dodal Cedidla.