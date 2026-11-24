Sparta se pokusí zlomit krizi, v Evropské lize vyzve Alkmaar. Kde zápas sledovat živě v TV?
Livesport
Pražská Sparta se chystá na páté utkání ligové fáze Evropské ligy, v němž se doma popasuje s nizozemským Alkmaarem. Po solidním začátku v podobě zisku čtyř bodů z úvodních dvou klání EL upadli Letenští do krize, která vyvrcholila pondělním odvoláním trenéra Briana Priskeho a koncem Tomáše Rosického ve funkci sportovního ředitele. Kde sledovat zápas Sparta Praha – AZ Alkmaar živě v TV?
Kde sledovat utkání Sparta Praha – AZ Alkmaar živě v TV?
Utkání pátého kola Evropské ligy mezi Spartou Praha a AZ Alkmaar můžete sledovat ve čtvrtek 26. listopadu 2026 od 21:00 na stanici Sport 1 či online platformě Oneplay, předzápasové studio poběží na obrazovkách od 20:45. Utkání bude hostit pražská epet ARENA s kapacitou 18 349 diváků.