Juventus doma vyzrál na římského soka a pootevřel bránu finále Coppa Italia

Juventu ovládl první utkání semifinále Coppa Italia nad Laziem 2:0. Po nepříliš povedené první půli vlétli svěřenci Massimiliana Allegriho do druhého dějství jako uragán. Nejprve rychlou akci zakončila hvězda minulého Eura Federico Chiesa, na kterého navázal o necelou čtvrthodinu později Dušan Vlahovič. Stará dáma tak půjde do odvety v hlavním městě s dvougólovým náskokem.

Hosté si mohli oddechnout, že se Weston McKennie nacházel v ofsajdu, jinak by Juve zahrávalo penaltu už ve 12. minutě. Menší problém ale mohlo přinést zranění Mattii Zaccagniho, jehož na hřišti brzy nahradil mladý Dán Gustav Isaksen. Hosté byli sice po kostrbatém začátku fotbalovějším celkem, jenže žádné velké šance si nepřipravili.

Ani Juventus nehýřil útočnou aktivitou, a tak zůstal bez pořádného zaměstnání i Christos Mandas. V příštím zápase se navíc budou muset obejít bez překvapivé stálice defenzivy Federica Gattiho, který obdržel žlutou kartu. Po poločasové přestávce nechal vzpomenout na svou formu z posledního evropského šampionátu Chiesa, když po parádně načasovaném náběhu uklidil míč do pravého dolního rohu.

Statistiky utkání. Livesport

Krátce po hodině hry Juve navýšilo vedení poté, co si na silnější levou nohu navedl míč Vlahovič a podobným způsobem jako Chiesa překonal Mandase. Biancocelesti sice byli střelecky aktivnější, ani jedna z jejich střel však nezamířila mezi tři tyče, a tak zůstal Mattia Perin až do závěrečného hvizdu bez práce. Lazio si porážkou zkomplikovalo cestu do prvního finále od ročníku 2018/2019.

Výsledky Coppa Italia