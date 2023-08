Dva góly a asistence! Čvančara pomohl Mönchengladbachu k postupu v poháru

Útočník Tomáš Čvančara (22) má za sebou úspěšnou soutěžní premiéru v dresu Mönchengladbachu. K drtivému vítězství 7:0 v 1. kole Německého poháru na hřišti účastníka páté nejvyšší soutěže Bersenbrücku přispěl dvěma góly a asistencí.

Čvančara, který přestoupil do Borussie v červenci ze Sparty za osm milionů eur (192 milionů korun), nechyběl v základní sestavě Gladbachu a poprvé o sobě dal vědět ve 22. minutě, kdy přihrál na úvodní branku utkání Francku Honoratovi.

Sám se střelecky prosadil ve 32. a 35. minutě, svým druhým gólem navýšil vedení hostů už na 4:0. Před přestávkou stihl ještě vyfasovat žlutou kartu, hřiště opustil v 72. minutě, kdy přepustil místo Robinu Hackovi.

Po zápase byl vyhlášen jeho nejlepším hráčem. "Pro tým je to dobrý výsledek, když dáme sedm gólů a máme čisté konto. Abych byl upřímný, se svým výkonem nejsem úplně spokojený. Měl jsem další tři šance, které mi kluci připravili, ale nevyužil jsem je. Vždy to může být lepší, ale na začátek to bylo dobré," uvedl na klubovém webu.

Svěřenci nového kouče Gerarda Seoaneho vstoupí do Bundesligy za týden na hřišti Augsburgu.