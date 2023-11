Saarbrücken senzačně vyřadil Bayern. Je to pro nás brutální rána, hlesl po utkání Müller

Bayern do středy v letošní sezoně zaznamenal pouze jednu porážku. Hned na úvod nestačil v bitvě o Německý superpohár na Lipsko a ztratil tedy možnost přidat do své sbírky další cennou trofej. A po nečekané prohře v Saarbrückenu (1:2) zůstal už jen v boji o prvenství na ligové scéně a Lize mistrů. Zklamání šlo těsně po utkání z řad mnichovského velikána opravdu stěží setřást.

Třetiligový celek mohl v samém závěru druhého kola DFB-Pokalu juchat radostí. V šesté minutě nastavení se totiž trefil Marcel Gaus, který vystřelil svému týmu nečekaný postup. A to přitom Mnichované vedli. "Při posledním útoku soupeře jsme spolkli opravdu hořkou pilulku," nebylo vůbec do řeči Thomasovi Tuchelovi, kouči Bayernu. "Existuje pro to možná sto vysvětlení, možná žádné. Je to opravdu zvláštní. Vytvořili jsme si totiž spoustu šancí. Ale už to nemůžeme vrátit zpět," litoval bývalý kouč Chelsea, PSG či Dortmundu.

Překvapivý byl tenhle neúspěch i proto, že Bayern jen pár dnů předtím rozdrtil před vlastními fanoušky na bundesligovém poli Darmstadt 8:0. Obecně si počínal v předchozích týdnech moc dobře. Zvítězil pětkrát v řadě, přičemž držel šňůru neporazitelnosti třinácti utkání napříč všemi soutěžemi. "Jsme naprosto zklamaní. Moc jsme chtěli jet do Berlína na finále," pokračoval Tuchel. "Šli jsme do vedení, pak už jsme však nehráli dobře. Ve druhém poločase nám chyběl důraz a trocha štěstí ke vstřelení druhého gólu. Každopádně gratulujeme našim soupeřům," prohlásil sportovně Tuchel.

Statistiky zápasu. Livesport

Ani útočníkovi Thomasovi Müllerovi, který mimochodem zkraje utkání svou trefou směroval Bayern k předpokládané výhře, nebylo po zápase do smíchu. "V mnoha situacích jsme měli být lepší. Musíme prostě jen poblahopřát Saarbrückenu k výkonu, který předvedl. Jednoduše jsme nebyli chytří, zvláště při první inkasované brance," hlesl. "V sobotu hrajeme znovu, už není moc času nad tím přemýšlet. Je to pro nás ale brutální rána. Tohle rozhodně není to, o co se snažíme po celou dobu hrát," doplnil Müller.

Velká euforie naopak zavládla u protivníka ze Sárska. Větší úspěch by se za posledních několik let v jeho historii hledal opravdu jen stěží. "Je to senzace," těžko hledal slova Jürgen Luginger, sportovní ředitel Saarbrückenu. "O tomhle vlastně vždycky jenom sníte, nemůžu tomu uvěřit. Měli jsme opravdu hodně malou naději, že by se něco takového mohlo stát. Je to prostě fenomenální."