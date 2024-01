Vítězný Liverpool vsadil v semifinále EFL Cupu proti Fulhamu na osvědčený recept

Liverpool vykročil k finálové účasti v EFL Cupu, když si poradil s Fulhamem 2:1. Hosté v první půli využili řady absencí v jedenáctce Reds, jimž scházel mimo jiné i čerstvě zraněný Trent Alexander-Arnold (25). Právě ztráta defenzivní stálice Reds dost možná přispěla k tomu, že se přesně trefil Willian (35). Po změně stran však domácí vývoj klání otočili, když na šťastný zásah Curtise Jonese (22) navázal Cody Gakpo (24). Chalupáři tak stejně jako v posledním vzájemném střetnutí prohospodařili náskok a nedosáhli ani na remízu.

Všemožně poslepovaná domácí jedenáctka se chtěla spoléhat třeba na 20letého Conora Bradleyho, jenž do utkání v základní sestavě Reds naskočil teprve podruhé. Právě talentovaný bek se ovšem v 19. minutě vlastním přičiněním sklátil k zemi před Willianem, který využil volného prostoru ve vápně k otevření skóre.

Liverpool tápal a situaci mu balancováním na hraně červené karty neusnadňoval ani z nemoci uzdravený Virgil van Dijk. Chalupáři se tak za příznivého stavu utábořili na vlastní polovině a první dějství dokončili bez větších potíží s čistým kontem.

Statistiky utkání. Livesport

Domácí vlétli do druhé půle o poznání lépe a hned po pár minutách mohl skórovat Ryan Gravenberch, jenž ovšem z ideální pozice vůbec netrefil bránu. Na listinu střelců se mohl zapsat i De Cordova-Reid, který ranou z pravé strany pořádně protáhl Caoimhína Kellehera. Když to Liverpoolu nešlo kombinačně, zkusil to pokusem z dálky Jones a možná i k jeho překvapení míč zapadl díky teči do sítě.

Fulham smolný moment psychicky rozložil, protože záhy inkasoval podruhé. Svižnou akci po levé ose hřiště zakončil Gakpo. Od té chvíle na hřišti existovalo jen jedno mužstvo, a hosté si tak mohli gratulovat, že po festivalu zahozených šancí z hlav a kopaček hráčů v červených dresech prohráli jenom o gól.

Fulhamu se tedy po čtvrtfinálovém vyřazení Evertonu další výlet do Liverpoolu nepovedl. Šanci zvrátit nepříznivě se vyvíjející osud dvojutkání ovšem dostane 24. ledna, kdy je na programu odveta.