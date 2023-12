Leden bez Salaha. Věřím, že to zvládneme, hlásí liverpoolský Gakpo před klíčovou částí sezony

Liverpool neprohrál v Premier League od konce září a v čele tabulky se přetahuje o vedení s londýnským Arsenalem. Od ledna se ovšem klub z města Beatles bude muset obejít bez egyptského útočníka Mohameda Salaha (31), který míří na Africký pohár národů do Pobřeží slonoviny. Ofenzivní univerzál Cody Gakpo (24) věří, že jeho tým má dostatečnou palebnou sílu na to, aby si poradil i bez své největší hvězdy.

Šířku kádru Liverpool ukázal v úterním duelu proti Burnley. Darwin Núňez ukončil nelichotivou sérii 12 zápasů bez gólu a prosadil se také navrátilec do sestavy Diogo Jota. Reds i bez přes přispění egyptského křídelníka vyhráli 2:0 a minimálně do čtvrtka se posunuli před Arsenal do čela tabulky.

Před odjezdem na Africký pohár národů čeká Salaha už jen jeden zápas. Poté bude útok Liverpoolu stát na dalších jménech. I proto je pro Kloppovu družinu důležitý návrat Joty a střelecké prozření Núñeze. "Mo jede po zápase s Newcastlem pryč, takže potřebujeme góly," vysvětlil Gakpo, který dal v dosavadním průběhu Premier League dva góly.

Núňez s Jotou se v úterý prosadili shodně popáté v ligové sezoně a po Salahovi jsou druhými nejlepšími střelci týmu. "Je skvělé, že to Darwin (Núňez) prolomil. Pro každého ofenzivního hráče, který několik zápasů neskóroval, je příjemné dát gól. Důležitá byla i branka Dioga (Joty). Když jste zraněný a při návratu na hřiště hned skórujete, pomůže to vašemu sebevědomí. Jsem za kluky opravdu šťastný," líčil Gakpo.

Nizozemský reprezentant proti Burnley svou střeleckou bilanci nevylepšil, poprvé v sezoně aspoň zaznamenal gólovou nahrávku. "Zejména v prvním poločase hrál Cody výborně. Je skvělé vidět, že se daří všem klukům vpředu. Až odjede Mo, budeme jejich příspěvek potřebovat," řekl kapitán Reds Virgil van Dijk.

Liverpool má v čele tabulky dvoubodový náskok před Arsenalem. Londýnský celek však čeká duel 19. kola proti West Hamu až ve čtvrtek. "Tabulka nevypadá špatně, ale musíme to brát zápas po zápase, nelétat hlavou v oblacích a ještě se zlepšovat," nabádal Gakpo, jenž nabitý sváteční program na Ostrovech zažívá poprvé v kariéře.

"Je pravda, že jsem zatím nikdy nehrál během několika dní tolik zápasů v takové intenzitě. Je to příjemné, protože když se vám zápas vydaří, můžete to hned potvrdit v dalším střetnutí. Pokud vám zápas nevyjde, můžete to napravit rychleji než obvykle," uvedl 24letý ofenzivní univerzál.