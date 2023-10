Hancko je ve Feyenoordu nepostradatelný, počtvrté mu v Nizozemsku stoupla hodnota

V minulém ročníku, kdy Feyenoord získal mistrovský titul, byl nejvytíženějším hráčem. A našlápnuto k tomu má Dávid Hancko (25) i nyní. Pro trenéra Arneho Slota je důležitým pilířem, což se projevuje i na hodnotě. Server Transfermarkt slovenskému reprezentantovi již počtvrté během angažmá v Nizozemsku zvedl odhadovanou hodnotu.

Kdo jsou nejvíce cenění slovenští fotbalisté současnosti? Každý si vzpomene na Milana Škriniara, který po několika letech opustil Inter a posílil Paris Saint-Germain. Jeho hodnota je podle Transfermarktu 50 milionů eur.

Následuje záložník Stanislav Lobotka z kádru italského mistra Neapole, který je ceněný na 40 milionů eur. Hned po něm už je ale bývalý hráč Fiorentiny či Sparty. Transfermarkt v uplynulých dnech provedl aktualizaci hodnot v elitních evropských soutěžích a 25letému stoperovi přidělil 30 milionů eur.

Díky tomu je Hancko třetím nejhodnotnějším hráčem Feyenoordu. Před ním jsou už jen o tři roky mladší krajní bek Lutsharel Geertruida (35 milionů) a elitní střelec Santiago Gimenez (40 milionů).

Poslední Hanckovy sezony. Livesport

Klub z Rotterdamu navíc může těšit, že cenovky na Transfermarktu jsou ve většině případů nižší, než případné reálné přestupové sumy. Je tak možné, že Hancka zpeněží za ještě větší částku, čímž by překonal rekordní prodeje nizozemského celku.

Technika, síla a vysoký herní standard

To by si zcela jistě přáli i na Letné, jelikož jej před rokem prodali za 8 milionů eur, další dva ležely v bonusech a ve smlouvě by měly být i procenta z dalšího přestupu.

"Má techniku, sílu, je velmi nebezpečný u brány soupeře a udržuje si vysoký herní standard. Navíc má skvělá čísla a všechny předpoklady k ještě dalšímu budoucímu posunu," řekl o svém svěřenci před pár dny na tiskové konferenci kouč Slovenska Francesco Calzona.

Pokud tedy odchovanci Žiliny vydrží zdraví jako doposud, je pravděpodobné, že na Spartu přitečou další miliony. Hancko totiž patří mezi klíčové hráče Feyenoordu – v minulé sezoně, kdy tým získal mistrovský titul, odehrál nejvíce minut ze všech hráčů. A stejně je na tom i nyní.

V aktuálním ročníku navíc s klubem hraje i Ligu mistrů. V posledním utkání na půdě Atlétika Madrid se Hancko dokonce zapsal i mezi střelce. To samé se mu povedlo i před pár dny v národním týmu proti Portugalsku.