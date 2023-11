Byl jsem připravený vyběhnout nahoru na stadion a slavit, mrzela Douděru dalekonosná rána

Přestože krajní obránce či záložník David Douděra (25) hraje téměř výhradně na pravé straně, v utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v Polsku překvapivě nastoupil vlevo a pomohl českým fotbalistům k remíze 1:1. Hráč pražské Slavie v rozhovoru s novináři v nadsázce řekl, že mu trenér Jaroslav Šilhavý s asistentem Jiřím Chytrým možná našli novou pozici, protože se cítil velmi dobře. Pouze ho mrzelo, že ze dvou slibných pokusů ve Varšavě nedal gól.

"Překvapení to určitě bylo. Ale trenéři mi volali už před srazem, že ta varianta je. A pokud by měla nastat, tak ať jsem na ni aspoň trošku připravený. Ale samozřejmě hráč den před zápasem ještě neví," uvedl Douděra.

S pozicí levého halfbeka měl minimální zkušenosti. "Hrál jsem tam v juniorce za Duklu proti Mladé Boleslavi. Pak jednou za (tehdejšího mladoboleslavského trenéra Karla) Jarolíma. Ale to bylo snad jen 30 minut, protože pak se zranil jeden hráč a já šel zpátky doprava. Ale osobně jsem se tam cítil fakt dobře. Nebál jsem se toho, tak možná mi trenéři našli nový post. Uvidíme," podotkl s úsměvem.

Hned po dvou minutách se dostal v šestnáctce do slibné střelecké pozice, ale zamířil vedle a první reprezentační gól nedal. "Vždy když takhle někde nastoupím nově, tak se dostanu do první šance a nedám ji," žertoval. "Nechci to nějak zveličovat. Osobně si říkám, že nežiju v pohádce, ale realita je tvrdší. Je to smůla, ale jinak odbojovaný výkon celého týmu. Kluci zaslouží pochvalu," dodal Douděra.

Polskou branku netrefil ani dalekonosnou ranou za stavu 1:1 v 85. minutě, kdy už se málem chystal oslavovat. "Já mám trochu jiné pocity než kluci. Ti říkali, že to letělo tak metr vedle. Já byl úplně připravený vyběhnout někam nahoru na stadion a slavit. Škoda," prohlásil Douděra.

Domácí poslal do vedení ve 38. minutě Jakub Piotrowski, ale už čtyři minuty po přestávce srovnal český kapitán Tomáš Souček. "O přestávce jsme nepropadali panice. Cítil jsem z týmu absolutní semknutost, odhodlání a chtíč to zlomit a třeba i otočit. Bylo to skvělé a správné nastavení, jak to má být," ocenil Douděra.

Z výsledku měl smíšené pocity, protože Češi nevyužili první možnost zajistit si účast na šampionátu v Německu. "Samozřejmě šance byly i ke konci zápasu, mohli jsme to rozhodnout a vyhrát. Na druhou stranu Polsko ukázalo nesmírnou kvalitu na domácím krásném stadionu. Klobouk dolů před nimi. Je to takové rozpačité," mínil Douděra, který si připsal pátý start za reprezentační "áčko".

David Douděra patřil mezi nejlépe hodnocené české hráče. Livesport

Velký dojem na něj udělal varšavský národní stadion, kde se kvůli chladnému počasí hrálo pod zataženou střechou. "Když jsem viděl sníh, tak jsem se málem rozbrečel. Pak jsem si vzpomněl, že je tady střecha. Klobouk dolů, asi jsem nehrál na hezčím stadionu. Opravdu to obdivuju," prohlásil Douděra.

Svěřencům trenéra Šilhavého stačí k postupu na Euro získat aspoň bod s Moldavskem v pondělním závěrečném duelu kvalifikační skupiny v Olomouci. "Hrát na remízu by byla sebevražda. Na zápas se těší moc. Chceme postoupit na Euro, tak to pojďme dotáhnout společně jako Češi," dodal Douděra.