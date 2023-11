Kapitán Souček: Polsko je pořád velký soupeř. Zranění bylo nepříjemné, ale tým mě potřeboval

Přestože v 65. minutě inkasoval na zemi od obránce Jana Bednarka nešťastný úder kopačkou do hlavy a hned dvakrát musel být ošetřován, kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček (28) nakonec zápas evropské kvalifikace v Polsku s obvazem a krvavým šrámem dohrál. Střelec vyrovnávací branky na konečných 1:1 v rozhovoru s ČT sport uvedl, že ho mužstvo potřebovalo. Trenér Jaroslav Šilhavý věří, že Součka bude mít k dispozici pro pondělní závěrečný duel skupiny doma v Olomouci s Moldavskem.

Souček byl po úderu od Bednarka, který se snažil odkopnout míč, dlouho ošetřován. Osmadvacetiletý záložník West Hamu krvácel a lékaři mu obvázali hlavu. Český kapitán se poté ještě jednou nechal ošetřovat, ale utkání nakonec dohrál.

"Moje zranění bylo hodně nepříjemné. Chtěl jsem hrát míč hlavou, ale Bednarek ukopl míč i s mou hlavou. Teď to bolí, ale doktoři odvedli skvělou práci. Chtěl jsem zůstat na hřišti, protože spoluhráči mě potřebovali. Věřím, že to nebude nic vážného," uvedl v televizním rozhovoru Souček.

Tomáš Souček vystřelil české reprezentaci alespoň bod. @ceskarepre_cz

Šilhavý kapitánovu odolnost ocenil. "Pokud by to bylo vážnější, tak bychom ho samozřejmě vystřídali. Sám jsem mu říkal, že kdyby mu nebylo dobře nebo se mu točila hlava, aby šel dolů. Ale doktoři nás ubezpečili, že to zvládnou, že to bude dobré. Spadl mu obvaz a museli to předělávat," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

"Má docela roztržené čelo, musejí mu to zašít. Věřím, že bude v pondělí k dispozici. Byla by to škoda, kdyby ne. Jak ho známe, je to tvrďák. On to zvládne," doplnil český trenér.

Souček ještě před zraněním ve 49. minutě srovnal z dorážky po centru z pravé strany. Gólu předcházela nakrátko rozehraná standardní situace. "Tohle nacvičené nebylo. Je důležité, že kluci dokážou na hřišti improvizovat a vidí různé volné prostory. Za tohle zaslouží pochvalu, protože jinak by to byl nějaký nákop téměř z poloviny hřiště a bylo by těžké dát gól. Takhle se ke mně dostal míč a mohl jsem to uklidit," řekl Souček ke svému 11. gólu v reprezentačním "áčku".

Výkon mužstva ve Varšavě si pochvaloval. "Myslím, že první poločas byl opatrný z obou stran, nikdo nechtěl dostat první gól. My jsme měli před inkasovaným gólem pár šancí, ale nakonec jsme dostali první gól. O poločase jsme si říkali, že tady nemůžeme a nechceme prohrát, že chceme jet na Euro. A udělali jsme maximum," uvedl.

Česku stačí uhrát s Moldavskem remízu. Livesport

"Za druhý poločas musím pochválit celý tým, protože jsme to odehráli perfektně. Ještě jsme mohli přidat další góly. Určitě za druhý poločas palec nahoru a doufám, že to přeneseme do dalšího zápasu," doplnil Souček.

Jeho tým nevyužil první šanci na postup na Euro, má však nadále příznivou pozici. Doma proti Moldavsku mu stačí získat aspoň bod. "Všichni jsme chtěli postoupit už po tomto utkání, ale hráli jsme venku v Polsku, takže bod bereme. Polsku se sice moc nedaří, ale pořád je to velký soupeř. Věřím, že v pondělí to zvládneme a budeme na Euru, jak si všichni přejeme," dodal Souček.