Co ukázal národní tým v Polsku: Nefunkční útok, krvavý hrdina Souček a Lewa opět na nule

Postupová euforie se ve Varšavě nekonala, čeští fotbalisté budou hrát o účast na Euro v Německu až do posledního zápasu. V pondělí s Moldavskem jim však k cestě do Německa stačí už jen remíza. Rozhodla o tom páteční dělba bodů s Polskem 1:1. Co dalšího duel ukázal?

Nefunkční dvojice Kuchta, Chytil

Trenér Jaroslav Šilhavý vsadil v útoku v rozestavení 3-4-1-2 na dvojici útočníků Jan Kuchta a Mojmír Chytil. Ani jeden neoplývá velkou střeleckou formou a do zakončení se ofenzivní duo ani jednou nedostalo. Češi totiž často volili vysoké nákopy, což způsobovalo, že Kuchta a Chytil museli podstupovat hlavičkové souboje s vysokými stopery Pawlem Bochniewiczem (194 cm) a Janem Bednarkem (188). Marně. I proto během poločasu došlo ke změně a do hry se podívali Tomáš Čvančara a Adam Hložek. Ani oni ale v druhém poločase nedokázali pořádně ohrozit polskou branku. Nakonec v obrovské šanci mohl Čvančara rozhodnout v 93. minutě, ale pálil mimo.

Staněk dál čeká na výhru

Vyhrál minisouboj s Alešem Mandousem o post jedničky, ale radost po utkání neměl. Brankáři Jindřichu Staňkovi se v Polsku nepodařilo zlomit reprezentační negativní sérii – v národním týmu si připsal sedmý start, na výhru však dál čeká. Navíc až na výjimku v poločase se Švýcarskem se mu nepodařilo odchytat zápas s čistým kontem. Ve Varšavě šla gólová akce i na jeho vrub – neodhodlal se jít pro centrovaný míč a Poláci situaci dohráli a vstřelili úvodní branku zápasu.

Na střelu Jakuba Piotrowského byl Jindřich Staněk krátký. Profimedia

Souček: Gól a krev

Krvavý válečník. Český kapitán Tomáš Souček ve druhém poločase vyrovnal po povedené akci, pak ale přišel moment, který jej omezoval po zbytek zápasu – po jednom ze soubojů upadl a polský obránce Bednarek, který odkopával balon, jej trefil kopačkou do čela. Okamžitě se mu zjevil na hlavě krvavý šrám a musel být ošetřován. Obvaz mu však nedržel, jak by měl. Krev prosakovala na čelo a Souček musel být chvíli znovu ošetřován, aby utkání mohl dohrát.

Známkování českých hráčů. Livesport

Lewandowski znovu bez gólu

V úvodním březnovém utkání vyšel Robert Lewandowski střelecky naprázdno a stejně tomu tak bylo i v odvetném duelu ve Varšavě. Hvězda Barcelony české mužstvo nesestřelila. Největší střeleckou příležitost měl Lewandowski po špatném odkopu Tomáše Holeše, ale jeho lobovaný pokus Staňka neohrozil. Podruhé se připomněl z přímého kopu, ale i ten český brankář kryl. Polský kapitán tak zakončil kvalifikaci jen se třemi vstřelenými góly.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

S Moldavskem stačí bod

K postupu na Euro do Německa schází Čechům už jen bod. Moldavsko totiž své utkání s Albánií nezvládlo a zachránilo pouze remízu 1:1. Češi toho sice v Polsku nevyužili, ale díky remíze 1:1 jim v pondělí v Olomouci stačí s Moldavskem opět remizovat a zajistí si účast na evropském šampionátu. V posledních pěti venkovních zápasech vyhrálo Moldavsko jen jedno, v září na Faerských Ostrovech.