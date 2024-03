O sestavě máme jasno, prozradil Hašek před obnovenou premiérou a ocenil kvalitu soupeře

Přestože už má za sebou desítky velkých zápasů, pociťuje staronový trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek (60) před obnovenou premiérou lehké napětí a správné chvění. Zkušený kouč na tiskové konferenci před přípravným utkáním v Norsku uvedl, že už má jasno o sestavě, neprozradil ji však. Věří, že mužstvo nejen neprohraje, ale také předvede dobrý výkon.

Hašek už vedl českou reprezentaci coby dočasný kouč v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň svazovým předsedou. "Přiznám se, že takové to chvění před zápasem, to, co člověk vyhledává, tak mám a moc se na zápas těším. Určitě nejsem sám. Všichni v realizačním týmu jsme v takovém tom napětí, které je potřeba, abychom byli ready. Věřím, že i když moc času na tréninky není, tak jsme na zápas připraveni," citoval Haška z tiskové konference v Oslu web FAČR.

"Nemám rád spojení přátelský zápas, protože v každém se hraje o respekt a o to, aby hráči ukázali svou kvalitu. Je to jen na nás, abychom to ukázali. Když vidím, jak hráči ke všemu přistupují, tak jim věřím a věřím, že odehrajeme dobrý zápas," doplnil Hašek, který na začátku ledna nahradil na lavičce Jaroslava Šilhavého.

O sestavě je jasno

Věří, že mužstvo zvládne zápas po výsledkové i herní stránce. "Obojí je důležité. Chceme dodržovat určité principy v naší hře, o kterých jsme se s hráči bavili a chceme si i do budoucna budovat určitý způsob hry. Samozřejmě výsledek je také důležitý v mezistátních utkáních," řekl Hašek.

S kolegy už jsou rozhodnutí, koho postaví. Žádného z hráčů netrápí zdravotní problémy. "Máme o sestavě jasno, ale říkat ji předem nebudu, protože nás čeká ještě předzápasový trénink. Jsem ale rád, že do tohoto tréninku nastupují všichni hráči připraveni. Může se cokoliv stát samozřejmě. Co se týče brankářů, máme tři kvalitní gólmany. Byl bych rád, aby dostali příležitost dva z nich v těch nejbližších zápasech," připomněl, že v březnovém programu ještě čeká reprezentaci úterní domácí zápas s Arménií.

Chce, aby se mužstvo pod ním prezentovalo pohlednou hrou. "Samozřejmě, pokud chcete vyhrát, nemůžete jen bránit. Pokud se podíváte na mé působení v klubech, tak jsme nebyli mužstvo, které by dávalo málo branek. Obecně se dá říct, že budeme se snažit být nebezpeční dopředu a zároveň dobře organizovaní v defenzivě," uvedl Hašek.

Hlavní norskou hvězdou je útočník Manchesteru City Erling Haaland. "Když se na jejich soupisku podíváte, jsou tam hvězdy z Premier League, ale také ze španělské ligy nebo působí v top klubech třeba ve Francii. Takových hráčů z top soutěží je tam třeba 12 nebo 13. Sílu mají opravdu velkou. Něco jsme si pouštěli, kluci to mají načtené, jak Norové hrají. V tomhle věřím, že budeme připravení," dodal Hašek.