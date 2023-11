Tvrdě jsem pracoval na tom, abych se vrátil do národního týmu, hlásí Bednarek před zápasem s Českem

Polský fotbalový reprezentant Jan Bednarek (27) je nadšený z toho, že po čase opět oblékne reprezentační dres. Od chvíle, co tým převzal Michal Probierz (51), byl povolán vůbec poprvé. "Zpytoval jsem svědomí a tvrdě pracoval, abych se sem mohl vrátit," přiznal obránce Southamptonu.

Polské fotbalisty čekají v listopadu dva zápasy, přičemž oba odehrají v domácím prostředí ve Varšavě. V pátek se utkají s Českem v kvalifikaci na Euro 2024 a příští úterý je čeká přátelské utkání s Lotyšskem.

Pro Bednarka jde o návrat do národního týmu, v říjnu se totiž nevešel do nominace debutujího trenéra Probierze. "Jsem moc rád, že jsem zpátky v národním týmu, protože je to velký důvod k hrdosti. Vycházel jsem z toho, že musím v klubu tvrdě pracovat a hrát co nejlépe, abych byl znovu povolán. Nyní se soustředím na to, co mě čeká, a na co nejlepší přípravu na nadcházející zápasy," uvedl Bednarek na úterní tiskové konferenci ve Varšavě.

Bednarek na tiskové konferenci přiznal, že už měl tu čest hovořit s novým reprezentačním trenérem a velmi mu to pomohlo. "Trenér mi zavolal, měli jsme možnost si promluvit. Pro mě to byla jednoduchá záležitost. Pochopil jsem, že na sobě musím víc pracovat a dokázat, že si místo v národním týmu zasloužím. Byla tam samozřejmě bolest, smutek, zklamání. Ale to by asi cítil každý ambiciózní fotbalista. Nejdůležitější je, že jsem zpytoval svědomí a tvrdě pracoval na tom, abych se vrátil," prohlásil hráč, který už má na svém kontě 52 zápasů v dresu národního týmu.

Na zápas s Českem je Polsko připraveno

Polákům, kterým v současné chvíli v kvalifikační skupině o ME 2024 patří až třetí místo, zbývá odehrát už pouze jeden zápas, což je staví do velmi složité situace. Ani případná páteční výhra nad Českem jim totiž nemusí zajistit přímý postup na ME.

"Víme, jak důležitý je zápas s Českou republikou. Samozřejmě na nás nezávisí všechno, ale musíme odvést svou práci. Doufejme, že nám bude přát i štěstí. Máme ještě jeden den na trénink, což je dobře. Tvrdě pracujeme a myslím, že budeme optimálně připraveni," nepochyboval Bednarek.

Obránce Southamptonu, jenž aktuálně hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž, se v posledních týdnech prezentuje velmi dobrými výkony. "S klubovým trenérem často analyzujeme moji hru. Hodně toho ode mě vyžaduje, což mi dost pomáhá. Věřím, že se mohu stále rozvíjet. Postupuji vpřed po malých krůčcích. Myslím, že se moje hra mění, vyvíjí," pochvaluje si bývalý hráč Lechu Poznaň či Aston Villy.

"Je super, že v sedmadvaceti letech můžete stále dělat další kroky. V Southamptonu nyní hrajem jiným stylem. Dříve jsme více presovali, spoléhali na protiútoky. Teď se zaměřujeme na budování akcí. Jsem spokojený se svým vývojem a doufám, že se to přenese i do národního týmu," uzavřel Bednarek.