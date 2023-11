Prohra s Moldavskem znamená baráž. V ní může znovu číhat Polsko, ale i Chorvatsko nebo Wales

Počty jsou jasně dané. Pokud se českým fotbalistům podaří v posledním utkání kvalifikační skupiny uhrát v Olomouci v utkání s Moldavskem alespoň jeden bod, zajistí si postup na Euro. Může se ale stát, že se to nepovede. Národní tým by pak čekala dodatečná baráž a v ní může znovu dojít na další souboj s Polskem.

Možná si to nikdo nechce připustit, ideální by bylo, zajistit si postup už v pondělí večer. Pokud svěřenci Jaroslava Šilhavého vyhrají, nebo aspoň remizují, na závěrečném turnaji Euro 2024 chybět nebudou. Kdyby ale Moldavsko vyválčilo v Olomouci výhru, získá tři body a odsune českou reprezentaci na třetí příčku.

Český tým má štěstí, že ho aktuální vývoj kvalifikace automaticky posouvá do barážových bojů. Nárok na opravnou zkoušku totiž budou mít v březnu příštího roku čtyři nejlepší týmy z Ligy národů A, které se na závěrečný turnaj nekvalifikují přímou cestou. Národní tým tedy může těšit, že většina favoritů zatím svou roli zvládla.

Německo jako pořadatel o účast bojovat nemuselo a mezi 15 zbývajícími celky z Ligy národů A, které si nedokázaly zajistit přímý postup, je zatím jedinou reprezentací Polsko. To jediné už ví, že cesta na Euro 2024 vede přes baráž.

Nejistotu ještě vnímá Chorvatsko, Itálie a Česko. Všechny tři týmy sice před posledními zápasy figurují na postupových pozicích, v případě nezdaru by je ale čekaly dodatečné boje. Šanci na baráž naopak cítí Wales a také Estonsko.

Týmy, které zajímá baráž o Euro

Chorvati jsou ve své skupině průběžně druzí a pokud v úterý večer porazí Arménii, tak si postupovou příčku udrží. V případě remízy je ale může předstihnout Wales, který doma hostí Turecko.

Italové vědí, že na Euro je posune jen vítězství ve vzájemném zápase nad Ukrajinou. Ta bude hrát klíčový zápas jako domácí celek v německém azylu v Leverkusenu. Mimochodem, pokud by se Ukrajincům nepovedlo vyhrát, Euro 2024 mohou dobýt ještě přes baráž s jedním z týmů z Ligy národů B.

Polsko je dnes již jistým účastníkem baráže. V jeho případě jde jen o čekání na soupeře.

Česko potřebuje k postupu na Euro vítězství nebo remízu s Moldavskem. Prohra znamená baráž.

Wales má v podstatě baráž skoro jistou. A pokud by ji nehrál, ze skupiny D do ní místo něj spadne Chorvatsko. Velšané budou bojovat o naději na přímý postup v domácím utkání s Tureckem, které má jistotu postupu. Pokud by ho doma porazili, a Chorvati nad Arménií nevyhráli, půjde ostrovní země na závěrečný turnaj přímou cestou.

Estonsko by se do barážových bojů Ligy národů A dostalo díky regulím kvalifikace, které upřednostňují doplnění prázdných míst nejlepším týmem z Ligy národů D. Pobaltská země sice v kvalifikaci uhrála jen jediný bod na hřišti Ázerbájdžánu, když ale zůstanou mimo postupová místa jen tři týmy ze zmíněné společnosti, půjde se poprat o postup v březnovém play off.

Island má také šanci. Může se totiž stát, že ze zmíněné šestice zůstanou v osudí jen tři týmy – Polsko, Chorvatsko/Wales a Estonsko. Pak by poslední místo v baráži bylo nabídnuto dalšímu pátému týmu v pořadí z Ligy národů B a tím je právě severská země. Naopak Norsko nebo Irsko už jsou zcela mimo hru.

Možní soupeři Česka

Baráž se hraje na jeden vítězný zápas a termínem prvního kola je 21. března 2024. První duel se hraje vždy na hřišti výše nasazeného týmu. Česko by muselo do Polska i Chorvatska a doma by hrálo pouze s Walesem. Druhý duel, tedy přímý souboj o postup, je na programu 26. března a opět se hraje na hřišti výše nasazeného.

Chorvatsko

Stane se tak v případě, že Chorvati, Italové i Češi zpackají své poslední zápasy. Barážové dvojice by pak byly ve složení Chorvatsko – Česko a Itálie – Polsko. Jde o málo pravděpodobnou variantu.

Polsko

Pokud by do baráže "spadl" jeden z dvojice Chorvatsko nebo Itálie a samozřejmě, kdyby Češi pondělní olomoucký duel nezvládli.

Wales

Pokud Chorvatsko i Itálie své zápasy zvládnou, bude nejvýše nasazeným týmem baráže Polsko a bude ho čekat dvojzápas s Estonskem. Češi by se potkali s Walesem.

Možnost, že by Češi hráli první kolo play off s Itálií či Estonskem, neexistuje.

Cílem třetí koš

Výběr Jaroslava Šilhavého by ale mělo zajímat hlavně vítězství. Právě zisk tří bodů totiž může znamenat při losování skupin závěrečného turnaje posun do třetího výkonnostního koše a tím i pravděpodobnost snadnější skupiny.