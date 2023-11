Španělské oslavy poznamenalo vážné zranění Gaviho, záložník zřejmě přijde o Euro

Španělsko v neděli večer porazilo Gruzii 3:1 a stvrdilo první místo v kvalifikační skupině o postup na Euro do Německa, žádné velké oslavy se po závěrečném hvizdu ale nekonaly. Důvodem je vážné zranění, které během první půle utrpěl mladý záložník Gavi (19). Ten by kvůli němu mohl přijít také o závěrečný turnaj.

Záložník Barcelony střídal se zraněným kolenem a už od první chvíle se mluvilo o vážném problému, v tuto chvíli za sebou má první testy a ty černé obavy víceméně potvrdily.

"Jedná se o vážné zranění pravého kolena. Každopádně ještě musíme počkat na přesnou diagnózu, abychom zjistili, v jak špatném stavu koleno doopravdy je," uvedl v prohlášení španělský svaz.

O délce Gaviho absence živě spekuluje španělský tisk a podle některých odhadů hrozí talentovanému fotbalistovi až osmiměsíční pauza. V tom případě by nepřišel jenom o zbytek sezony, ale i o evropský šampionát v Německu.

"Je to velmi těžká chvíle pro Gaviho, Barcelonu, národní tým i pro mě osobně. Vypadá to, jako kdybychom prohráli zápas. Je to ošklivá stránka fotbalu, moc mě to mrzí. Uvidíme, jestli testy potvrdí vážnost zranění, podobně hořkou výhru jsem nikdy v životě nezažil," sdělil na tiskové konferenci trenér Luis de la Fuente.

Konečná tabulka kvalifikační skupiny A. Livesport

Samotného Gaviho ještě v průběhu utkání podpořili jeho spoluhráči. V 55. minutě dal nakonec vítěznou branku barcelonský útočník Ferrán Torres a do rukou vzal dres s číslem devět a Gaviho jmenovkou, pro který si doběhl k lavičce. "Vyhráli jsme, ovšem odcházíme s hořkosladkými pocity. Neznáme přesný rozsah zranění, ale moc dobře víme, jak velkým bojovníkem Gavi je, takže to zřejmě bude vážnější," prohlásil Torres.