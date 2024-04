Šulc bral konec v Evropě s úsměvem: Asi jsme podepsali smlouvu s ďáblem jen na 90 minut

Ofenzivní univerzál Pavel Šulc (23) po porážce 0:2 v prodloužení od Fiorentiny a vyřazení v odvetě čtvrtfinále Evropské konferenční ligy žertoval, že plzeňští fotbalisté podepsali smlouvu s ďáblem jen na 90 minut. Český reprezentant se po vypršení základní hrací doby na trávníku ve Florencii usmíval a užíval si, že se jeho tým dostal tak daleko. Po vyřazení připustil před novináři mrzuté pocity, ale už další den prý docení nečekané tažení soutěží.

Zatímco většina Západočechů před prodloužením vstřebávala únavu z náročných 90 minut a hry v oslabení po vyloučení Cadua v druhém poločase, Šulc na trávníku nešetřil úsměvy. "Už v tu chvíli to byl krásný zážitek. Říkal jsem klukům, že to dotáhneme do penalt a že budou všichni čumět. Bohužel se to nepovedlo. Říkal jsem, že smlouvu s ďáblem jsme asi podepsali jen na 90 a ne 120 minut," řekl Šulc.

Jeho tým hlavně v úvodním dějství přestál řadu soupeřových šancí. "V první půli byl za námi fantastický Jedla (brankář Martin Jedlička), ve druhé jsme se do červené karty trochu zvedli. Stejně nás Fiorentina ale přehrávala a zaslouženě zvítězila," prohlásil Šulc.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Popravdě jsem ten zákrok moc nezaregistroval, ale teď jsem si přečetl, že podle pravidel to byla asi správně udělená červená karta. Spíš mě překvapilo, že ani hráči Fiorentiny červenou kartu nesignalizovali. Že se tak rozhodl rozhodčí, je asi správně," doplnil ofenzivní univerzál.

V oslabení jeho celku podle očekávání ubývaly síly. "Křeče jsem popravdě dnes neměl vůbec. Ale síly docházely. Především najít v sobě sílu rozběhnout se dopředu a zkusit něco vymyslet, toho tam tolik nebylo," řekl Šulc. "Věřili jsme, že to dokážeme zvládnout. Buď to dotáhnout do penalt, nebo že se nám po nějaké standardce či brejku povede dát gól. Bohužel to nevyšlo," doplnil.

Pavel Šulc obsáhl proti Fiorentině hodně prostoru. Opta by Stats Perform / Profimedia

Plzeňští až v 16. utkání této sezony Konferenční ligy poprvé prohráli, v základní době nenašli přemožitele vůbec. "Teď převládá mrzutost, ale řekl bych, že zítra už na to budeme koukat úplně jinak. Nejvíc nás asi mrzí, že to dotáhneme do prodloužení a hned v jeho druhé minutě dostaneme gól na 0:1. To byla obrovská škoda," uvedl Šulc.

"Ale jízda to byla krásná. Vlastně jsme neprohráli až dodnes. Dnes jsme prohráli až v prodloužení, takže to beru tak, že jsme neprohráli celou Konferenční ligu. Za mě celkově spokojenost s Evropou," doplnil Šulc.