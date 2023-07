Juventus si kvůli falšování účetnictví nezahraje EKL, UEFA jej vyloučila.

Juventus byl vyřazen z nadcházejícího ročníku Evropské konferenční ligy. UEFA turínský klub potrestala za aféru s falšováním účetnictví, navíc mu za porušení finančního fair play udělila pokutu 10 milionů eur (240 milionů korun). Stejnou částku budou muset Bianconeri zaplatit v případě, že v nadcházejících sezonách opět poruší regule.

Aféra s hospodařením Juventusu se táhne už několik měsíců. Stará dáma kvůli ní v uplynulém ročníku italské ligy byla potrestána odečtem deseti bodů a přišla tak o umístění na příčkách zajišťující start v Lize mistrů.

Juventus nakonec v Serii A obsadil až sedmé místo a měl startovat v předkole Konferenční ligy. Po trestu od UEFA však bude bez zcela bez pohárů a místo něj se v play off třetí evropské pohárové soutěže představí Fiorentina.

Juventus podle vyšetřovatelů několik let uměle nafukoval tržní hodnotu svých hráčů a zapisoval do účetnictví nadměrně vysoké přestupové částky. Během covidových sezon navíc oficiálně pozastavil hráčům mzdy, přesto je však vyplácel dál, aniž by je zpětně vyúčtoval.

Kvůli aféře loni v listopadu odstoupilo kompletní vedení klubu včetně viceprezidenta Pavla Nedvěda. Bývalý kapitán české reprezentace byl původně i mezi potrestanými, ale po odvolání byl i s částí dalších funkcionářů zproštěn viny.

UEFA dnes také potrestala Chelsea za nesrovnalosti v hospodaření v letech 2012 až 2019, kdy klub vlastnil ruský oligarcha Roman Abramovič. Londýnský klub dostal pokutu deset milionů eur.