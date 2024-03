Pochettino o fanoušcích: Chtěli do Wembley, což se nám podařilo. Musí mě respektovat

Nebyl to pro Chelsea a zvláště jejího lodivoda Mauricia Pochettina (52) vůbec jednoduchý zápas. Blues však na domácí půdě nakonec čtvrtfinálový duel FA Cupu s Leicesterem zvládli (4:2) a v nejstarší pohárové soutěži na světě budou pokračovat i ve Wembley. Argentinský kouč londýnského velkoklubu po postupu mezi elitní čtyřku prosil fanoušky o důvěru a zároveň se zastal Raheema Sterlinga (29), kterého obecenstvo na Stamford Bridge vypískalo.

Pochettinova družina vedla po úvodním poločase 2:0, Leicesteru se však do 62. minuty podařilo dvougólové manko smazat. Hosty nakopl komický vlastní gól Axela Disasiho a Mavididiho vyrovnání vyvolalo zuřivou reakci rozzuřených příznivců Chelsea.

Fanoušci Blues, kteří jsou frustrovaní ze současného postavení svého týmu v tabulce Premier League, během pohárového duelu pokřikovali na Sterlinga. Přispěla k tomu i Angličanova neproměněná penalta v prvním poločase střetnutí. Další bučení se ozvalo při střídání. Pochettino byl rovněž vypískán a dobře se mu neposlouchalo ani skandování "Nevíš, co děláš," když vystřídal Mychajla Mudryka.

Londýňanům dalo naději vyloučení obránce Foxes Calluma Doyla. Góly Carneyho Chukwuemekua a Noniho Maduekeho v nastavení zachránily favorita a zajistily mu účast v semifinále FA Cupu. Finalisté nedávného Ligového poháru se však budou muset hodně zlepšit, v boji o nejlepší čtyřku je totiž čeká Manchester City.

"Jsme v procesu budování týmu. Vím velmi dobře, jak ho řídit. Fanoušci chtějí vyhrát a to se nám podařilo," řekl Pochettino a směrem k příznivcům dodal: "Chtějí jet do Wembley. Musí mi věřit, že tým povedu tak, jak si myslím, že je to nejlepší. Musíme respektovat jejich názor, stejně jako oni musí respektovat mé rozhodnutí."

Sterlingova špatná forma v tomto období z něj udělala terč fanoušků. Ofenzivní univerzál vypadl z anglické nominace před nadcházejícími přátelskými zápasy s Brazílií a Belgií a zároveň mu hrozí, že přijde i o místo na EURO 2024.

"Musíme ho podpořit, je to úžasný hráč. Má více než desetileté zkušenosti z Premier League. Myslím, že jeho přínos byl dobrý. Měl trochu smůlu při některých akcích, kdy mohl skórovat. Ale jsme tým a musíme držet pohromadě," bránil Sterlinga trenér.

"Fanoušci mají právo projevit své emoce. Snažíme se jim zdůraznit, aby nekritizovali. Chtějí pro náš tým a hráče to nejlepší. Ale my jsme v projektu. Potřebujeme podporu a skutečně věřit. Snažíme se něco vybudovat," vysvětlil argentinský lodivod.