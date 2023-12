ŠESTKA: Poslední šance slávistek, Vánoce pro Vejmelkův tým i horký Štědrý večer v Istanbulu

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 19. prosince

Urawa – Manchester City

Pro Manchester City začíná cesta za trofejí, která mu jako jediná ještě ve vitríně slávy chybí. Sám kouč Pep Guardiola ji už vyhrál třikrát (dvakrát s Barcelonou a jednou s Bayernem), nicméně prohlásil, že taková šance se jeho svěřencům může naskytnout jednou za život. Je jasné, že k soutěži přistupuje se vší vážností, do Saúdské Arábie vzal kompletní kádr, i s uzdravujícími se De Bruynem a Dokuem, i když ani jeden z nich zřejmě nenastoupí.

Větší šance má Haaland, jenž vynechal minulé tři zápasy se zraněním nohy, ovšem od začátku to zřejmě nebude. City nesbírají v poslední době nijak oslnivé výsledky, z předchozích pěti utkání vyhráli jen dvakrát. Především obrana je daleko propustnější, od konce srpna udržela čisté konto jen třikrát ve 25 zápasech! Přesto Guardiola tvrdí, že je s hrou City spokojen. V duelu s vítězem asijské Ligy mistrů se prosadí oba týmy.

Středa 20. prosince

Arizona – Ottawa

Hokejisté Arizony si vybírají vánoční štědrost už nyní. Los k nim totiž byl před zimními svátky nebývale příznivý a přihrál jim na jejich led tři z nejhorších týmů celé NHL. A Vejmelka a spol. se podle toho k tomu také postavili. Proti San Jose a Buffalu nejenže přetrhli šňůru čtyř porážek v řadě a zapsali dvě vítězství, ale ještě obou dosáhli s čistým kontem. O ně se podělil český gólman s konkurentem Ingramem.

Na pozitivní vlně by měli Kojoti zůstat i proti Ottawě, aktuálně poslednímu celku Východní konference a třetímu nejhoršímu mužstvu celé ligy. Senators prohráli čtyři zápasy v řadě, tým citelně postrádá zraněného klíčového beka Chabota. Během zmíněné negativní šňůry inkasoval vždy nejméně čtyřikrát, což je pobídka i pro nepříliš produktivní Arizonu (11 branek v minulých šesti duelech). Ta v zápase zvýší svůj gólový průměr a přidá třetí výhru po sobě.

Čtvrtek 21. prosince

Slavia Praha – St. Pölten

Slávistky mají poslední šanci, jak se vážně přihlásit do boje o postup ze základní skupiny Ligy mistryň. V té zatím ve třech utkáních vykutaly jediný bod (stejně jako jejich rakouský soupeř) a na norský Bergen, aktuálně druhý v pořadí, jich ztrácejí po odehrané polovině programu pět. Červenobílé nyní čeká zápas pravdy, St. Pölten je totiž nejschůdnější cestou k bodům, na jeho půdě také uhrály svůj dosud jediný příspěvek na konto.

Zrodil se po bezbrankové remíze a zatímco s defenzivou svých svěřenkyň může být kouč Karel Piták spokojený (až na debakl se suverénním Lyonem inkasovala jednou ve dvou zápasech), o útoku už to neplatí. Slávistky jsou totiž jediným týmem v soutěži (ze 16), který ještě neskóroval. Před týdnem v Rakousku nicméně přestřílel v pokusech na branku domácí 6:0, v odvetě v Edenu už se gólu dočká a zvítězí.

Pátek 22. prosince

Monza – Fiorentina

Vedení Fiorentiny zatím může být se sezonou spokojeno. Fialky se drží na dostřel bodu od příčky, která znamená předkolo Ligy mistrů, až za nimi se v tabulce nacházejí oba římské kluby či Atalanta. Od začátku listopadu je dokázal porazit jen AC Milán a Juventus, což ostatně platí i pro soka z Monzy. Fiorentina obdivuhodně zvládala bojovat na dvou frontách (Serie A a Evropská liga), ovšem na konci podzimu už mohou být její opory unavené.

Naposledy doslova přetlačila Veronu (1:0), když přežila i penaltu. Doma se za první poločas nezmohla na střelu mezi tři tyče, zlepšení přišlo až po prostřídání, kdy se na hřiště dostal i Antonín Barák, jenž má čím dál větší vytížení. Monza doma polovinu z osmi zápasů remizovala a po Udine (šest) uhrála na svém stadionu nejvíc nerozhodných výsledků z celé Serie A. Podlehla jedině Juventusu, a to gólem z 94. minuty. Oba týmy se rozejdou smírně.

Sobota 23. prosince

Liverpool – Arsenal

Reds v neděli utrpěli první bodovou ztrátu v sezoně doma ve všech soutěžích (do té doby 11 výher). Nedokázali totiž překonat výborného Onanu v brance Manchesteru United a navzdory vysoké střelecké převaze (pokusy na branku 8:1) museli vzít zavděk bezbrankovou remízou. Přišli tak o vedení v Premier League, když je předstihl o bod Arsenal. Hned si jej však mohou vzít zpět.

Hostí totiž právě londýnský tým, který přitom na jejich stadion nejezdí rád. Jeho poslední výhra v lize na Anfield Road se totiž datuje do září 2012, kdy tým ještě vedl legendární Arséne Wenger a nynější kouč Arteta se proháněl po hřišti. Minule skončil vzájemný zápas v Liverpoolu 2:2 (první bodový zisk Gunners odtamtud od roku 2016), tehdy ovšem Salah nedal penaltu. Podobné selhání domácí tentokrát nedopustí a vyhrají.

Neděle 24. prosince

Fenerbahce – Galatasaray

Zatímco ve většině Evropy budou zrovna plápolat svíčky na štědrovečerním stole, v Istanbulu se rozhoří městské derby dvou nesmiřitelných rivalů: Fenerbahce a Galatasaray. Týmů, které v čele tabulky dělí jen skóre a které s 11bodovým odstupem na konkurenci už teď vědí, že to může být klíčová bitva o titul. Za 15 kol ztratily oba velkokluby jen pět bodů za porážku a remízu, zbylých 13 duelů zvládly. Teď nejméně jednoho z nich potká další ztráta.

Že oba celky dvojnásobně převyšují zbytek ligy ve vstřelených gólech, asi nikoho při pohledu na soupisku (Batshuayi, Džeko, Tadič, Ünder – Icardi, Mertens, Ziyech, Zaha) nepřekvapí. Ovšem že je situace stejná i v počtu obdržených branek, kde jich oba mají o polovinu méně než konkurence, už pozoruhodné je. Vzhledem k důležitosti utkání a faktu, že v šesti z osmi minulých vzájemných duelů se neprosadily oba celky, se dá totéž předpokládat i nyní.