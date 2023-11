Datové zrcadlo ligy: Plzeň zpátky ve hře o titul? Ne… Proti je řada faktorů

Podzimní část fotbalové ligy vstupuje do svého závěru. Na samotném vrcholu tabulky se o vedení přetahují pražská "S", ovšem díky víkendové výhře na hřišti Slavie a plánované prosincové dohrávce odloženého utkání s Mladou Boleslaví se může oběma svým konkurentům přiblížit na dohled Viktoria Plzeň. Na jakých pozicích všechny tři týmy s velkou pravděpodobností přezimují?

Existuje velmi slušná šance, že Sparta o vedení do konce podzimní části už nepřijde. Hodně napoví už příští neděle, kdy se Letenští představí na půdě průběžně čtvrtého Baníku Ostrava. Pokud totiž vzájemný duel zvládnou, udrží si minimálně dvoubodový náskok na Slavii v situaci, kdy už na ně budou ve zbylém průběhu roku čekat pouze Zlín (16. místo), Pardubice (13.), Jablonec (14.) a Teplice (10.). Hned třikrát se navíc svěřenci trenéra Briana Priskeho budou moci těšit na podporu domácího publika, což rozhodně není zanedbatelný faktor.

Příznivý los jde ruku v ruce s jejich výbornými výkony, a to především v ofenzivě. V dosavadním průběhu ligy nastřádala Sparta 26 očekávaných gólů (tedy v průměru 1,84 na jeden zápas), ve skutečnosti se ze hry trefila dokonce 34krát. Jinými slovy, její hráči se pravidelně dostávají nejen do vysokého počtu nesmírně kvalitních šancí, nýbrž mají také kvalitu v zakončení.

Ligová tabulka. Livesport

Kontrast se slávistickým útokem, který je aktuálně druhým nejlepším co do kvality a objemu vytvořených šancí, začíná být znatelný. Tým z Edenu je aktuálně na 21 očekávaných gólech, což je sice stále slušných 1,5 na zápas, ovšem pokud se odečtou penalty, je z toho 19 branek. Větší počet zásahů tak ze hry mají na svém kontě vedle Sparty také Mladá Boleslav, Plzeň, Olomouc a zmíněný Baník.

Sparta je v porovnání se svým odvěkým rivalem nejen střelecky aktivnější a především mnohem efektivnější, ale každá její střela je v průměru mnohem nebezpečnější. Baník se sice může podle datových modelů aktuálně chlubit třetí nejlepší ligovou obranou a třeba ve vzduchu bude Spartě rovnocenným soupeřem, čímž z velké části eliminuje její skvěle zvládnuté standardní situace, kvalita ve finální třetině je však stále na straně Sparty.

Slavia vévodí na opačném konci hřiště

Defenzivními lídry ligy jsou jednoznačně slávisté, kteří svým soupeřům povolují průměrně pouze 0,54 očekávaných branek na zápas. Soustavným tlakem nebo ze standardních situací je na ně nesmírně obtížné vyzrát, ovšem prohra s Plzní potvrdila, že tu a tam mívají problémy s řešením brejkových situací. Zejména pokud jsou vedeny středem nebo po jejich levé straně. Z celkových devíti inkasovaných branek jich z rychlého kontru padlo rovnou šest… Jejich defenziva je každopádně na dobré cestě stát se tou nejlepší za poslední čtyři sezony.

To, že útok Slavie za tím sparťanským viditelně zaostává, už bylo řečeno. Zároveň ale nedosahuje ani svých vlastních kvalit z předešlých tří sezon. Bližší pohled na statistiky po odehrání úvodních 14 kol v každé z nich odhalí, že tým se průměrně propadl o pět očekávaných branek a dokonce o 18 vstřelených! Přestože to v útoku zatím tolik neklape, na vyvozování příliš silných závěrů je stále ještě brzy.

Jednak dost možná jde o pouze krátkodobý pokles, jednak vše zkresluje fakt, že současná Sparta je s velkým náskokem tím nejsilnějším konkurentem za poslední roky. I přesto ji Slavia převyšuje nejenom defenzivně, ale třeba také kvalitou a intenzitou presinku, úspěšností ofenzivních hlaviček nebo ve sbírání odražených míčů ve všech částech hřiště.

Aby s ní však udržela krok, podobně špatné výkony jako proti Plzni už si do Vánoc dovolit nemůže. Hned v následujícím kole přitom odcestuje do Olomouce a do konce podzimu ji čekají také nevyzpytatelné zápasy proti Mladé Boleslavi a Baníku. Aktuální los rozhodně ukazuje svoji přívětivější tvář Spartě.

Zápasy proti pražským "S" nejsou tím jediným, na co se mohou fanoušci Baníku v nadcházejících týdnech těšit. Součástí pomyslného hattricku atraktivních domácích duelů bude také ten proti Plzni, v němž by měli mít Hapalovi svěřenci největší šanci na úspěch. Navzdory cenné nedělní výhře totiž Západočeši za oběma pražskými kluby výrazně zaostávají na obou koncích hřiště. Z hlediska kvality povolených šancí si vedou hůř než například právě Baník, ale třeba také Liberec, Slovácko nebo Olomouc.

A třebaže je jejich útok na základě datových modelů stále třetí nejkvalitnější, chybět jim bude nejenom ofenzivní jednička Rafiu Durosinmi, ale nově také Matěj Vydra, kterého podle posledních zpráv vyřadilo zranění až do konce podzimu.

Spíš než stíhací jízdu za Spartou a Slavií proto lze v nadcházejících týdnech očekávat spíš tuhý boj o udržení třetí příčky, které je na dostřel dlouhá řada konkurentů. Vedle Baníku totiž Plzeň čekají ještě Slovácko s Olomoucí, dohrávka odloženého 6. kola proti Mladé Boleslavi nebo venkovní zápas v Hradci…