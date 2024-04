Rozhodčí ve šlágru mezi Plzní a Slavií nechybovali. V Olomouci se mělo červenat

Sudí v nedělním šlágru fotbalové ligy Plzeň – Slavia (1:0) podle Komise rozhodčích FAČR ani v jednom ze dvou posuzovaných momentů nechybovali. Kvůli hraní rukou správně neuznali první gól domácího Pavla Šulce. Chybou nebylo ani nenařízení penalty za zákrok slávisty Davida Zimy na Tomáše Chorého, v tomto případě šlo ale o hraniční situaci.

Viktoria se v 59. minutě za bezbrankového stavu radovala z úvodního gólu. Pavel Šulc si za zády Ondřeje Zmrzlého zpracoval centr Cheicka Souarého a prostřelil brankáře Jindřicha Staňka. Gól ale kvůli Šulcově ruce neplatil. "Rozhodčí (Ondřej Pechanec) na základě intervence videorozhodčího (Jana Všetečky) branku správně odvolal. Šulc se bezprostředně před jejím dosažením dotkl míče rukou,“ uvedla komise v komuniké.

"Věděl jsem, že mi míč na ruku spadl. Spíše se nejspíš řešilo, jestli byla, nebo nebyla v přirozené poloze. Ale asi trochu před tělem jsem ji měl, takže zřejmě správně neuznané," popsal po utkání střelec, který pak tři minuty před koncem jedinou trefou v utkání přece jen rozhodl.

Ještě před tím se v 70. minutě Západočeši marně dožadovali penalty poté, co Tomáše Chorého ve vápně stáhl David Zima. "Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí za držení soupeře. Jedná se ale o hraniční situaci a v případě, že by ho sudí nařídil, videorozhodčí by neintervenoval," posoudila komise.

Zcela identicky vyhodnotila strčení vršovického Antonína Křapky do letenského Ladislava Krejčího v sedmé minutě derby Bohemians 1905 – Sparta (1:3). V Ďolíčku rozhodoval Ondřej Berka a u videa seděl Jan Petřík.

Omyl naopak odhalila v utkání Olomouc – Jablonec (1:0). Rozhodčí Karel Rouček hostujícímu Michalu Černákovi v 72. minutě chybně neudělil druhou žlutou a následně červenou kartu za pokus oklamat sudího. Šlo o nafilmovaný pád.