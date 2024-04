Havel po návratu do plzeňské sestavy: Užívám si to, ale musím bojovat o ztracené pozice

Teprve do druhého zápasu v této ligové sezoně naskočil po operaci achilovky zkušený plzeňský bek či záložník Milan Havel (29). Ve druhé půli nosil dokonce kapitánskou pásku a se silně kombinovanou sestavou Viktorie získal na Slovácku bod za remízu 1:1. Podle Havla čeká nyní jeho tým vrchol v podobě domácího poháru.

Západočeši ve středu v semifinále MOL Cupu vyzvou Zlín. Vítěz se poté ve finále utká s pražskou Spartou. "Doufám, že nejdůležitější zápas sezony nás teprve bude čekat. Zlín ve středu je momentálně klíčový duel na cestě do finále," řekl Havel po utkání předposledního 29. kola základní části.

Návrat k fotbalu ho těší. "Zažil jsem to poprvé v životě, deset měsíců jsem nehrál ligu po operaci achilovky. Nebylo to jednoduché, musím bojovat o ztracené pozice. Prošel jsem si těžkým obdobím, to je za mnou a užívám si to. Snad to bude lepší a lepší," uvedl pětinásobný český reprezentant.

Viktoria neporazila v lize Slovácko počtvrté za sebou. "Hodnotí se mi to těžce, tady je to vždycky stejné, samý souboj. Slovácko je skvělý tým, a i když se mu nedaří, chtěli stejně jako my jít za vítězstvím," mínil Havel.

Byl jedním z osmi hráčů, které trenér Miroslav Koubek zařadil do sestavy namísto těch, kteří hráli ve čtvrtek neúspěšné čtvrtfinále Evropské konferenční ligy ve Florencii. Na začátku zápasu byla nesouhra týmu znát. "Chtěli jsme rozložit síly, trenér to vytočil víc, takhle jsme spolu hráli poprvé, ale na konci půle už to vzájemně sedělo. Nebylo to jednoduché, když se sešlo na hřišti deset nových lidí, ale zase jsme spolu pořád, jsme parta, takže problém to nebyl. Bod nakonec slušel oběma týmům," poznamenal Havel.

Plzeň se po zápase ve Florencii nevrátila domů. Její letecký speciál přistál v pátek v Brně a tým pobyl na krátkém soustředění na Zlínsku. "Spíš se zeptejte manželek, ale odpočinuli jsme si od dětí. To si dělám trošku legraci. Brali jsme to jako naši práci, pošetřili jsme síly, bylo to v pořádku," podotkl bývalý hráč pražských Bohemians 1905.

Možná byl nejen on, ale celý tým překvapen počasím, které na jihovýchodě Moravy panovalo. "Byla zima, ale spíš to bylo horší pro lidi. Mně vadil více vítr, zastavoval se v něm míč. Sychravé počasí mi nevadilo, já to mám rád," prohlásil Havel.