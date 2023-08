Hoftych nevyloučil návrat k trénování. Jsme silnější, řekl o úspěšnému startu Boleslavi

Zkušeností má na rozdávání, jako jediný Čech vykonával ve fotbale doma i na Slovensku roli trenéra i generálního manažera. Ještě v minulé sezoně byl Pavel Hoftych (56) koučem Mladé Boleslavi, nyní ve středočeském klubu zastává pozici sportovního manažera. A může být navýsost spokojen, mužstvo v úvodu sezony šlape. "V ofenzivě jsme určitě silnější než v minulé sezoně a Mára je někdo, kdo toho dokáže využít," dává kredit Marku Kuličovi, jenž ho na lavičce vystřídal.

Vzhledem k tomu, co všechno máte ve fotbale za sebou, jste se v nové roli asi příliš rozkoukávat nemusel, že?

"Je to tak. Na fotbal se dívám z mnoha úhlů, mám rád, když je propojen s ekonomickými a manažerskými záležitostmi. Koneckonců i coby kouč národních týmů do 18 až 20 let jsem měl hodně manažerské práce, nebyla to čistě jen trenéřina. Dva a půl roku jsem byl navíc generálním ředitelem Trnavy, nová role to tak pro mě určitě není. Vždycky je to hlavně o vymezení kompetencí. O tom sladit si, kdo má v klubu jakou úlohu."

Dá se říct, co vás vlastně baví víc? Funkce trenéra, nebo sportovního manažera?

"Obě tyto funkce vnímám jako propojené. Jestli zrovna vykonávám tu nebo tu, pro mě není až tak podstatné, hlavně aby mě má práce bavila. Nejdůležitější jsou pro mě vždycky moji spoluhráči. Lidé, s nimiž spolupracuji, se kterými fotbal dělám. Když to funguje, je pak skoro jedno, jakou při tom já sám zastávám roli. K oběma těmto pozicím mám hodně blízko."

Jednou z boleslavských opor je Lamin Jawo, ze tří zápasů má bilanci 2+2. @fkmladaboleslav

Takže návrat k trenéřině nevylučujete?

"Já tuhle kapitolu určitě neuzavřel. Situace v klubu dospěla do bodu, kdy se vedení a představenstvo rozhodlo vydat trochu jiným směrem, všichni včetně mě s tím souhlasili. Určitě to ale neznamená, že bych skončil s trénováním. Jsem vděčný Liberci, že mě v roce 2019 jmenoval trenérem, byť jsem předtím strávil celkem dlouhou dobu v ředitelské funkci. Tehdy jsem to bral jako pauzu od trénování, něco takového mám vlastně i teď. Budu jen rád, když to v Boleslavi bude klapat tak, jak je to teď nastavené, když společnými silami utvoříme áčku i ostatním týmům co nejlepší podmínky. Zkrátka když budeme úspěšní. Svou trenérskou dráhu se však končit ještě nechystám."

Pozice sportovního manažera je i o dělání nepopulárních kroků. Jaké bylo nejtěžší rozhodnutí, které jste v této funkci učinil?

"Myslím, že taková rozhodnutí činí hlavně představenstvo klubu. Majitel, pan Josef Dufek, spolu s ním i generální manažer David Trunda. Ti těch nepopulárních kroků musí logicky činit ze všech nejvíc, podobné verdikty ale dělá každý den i trenér v kabině. Ve fotbale jsou tyhle věci každodenní chleba."

Jak jste zatím spokojen s tím, jak si vede váš nástupce ve funkci Marek Kulič?

"Když jsme řešili variantu, že by se mužstva ujal právě Mára, vzali jsme v potaz jeho trenérské zkušenosti u mládeže i ty v roli asistenta, stejně tak i jeho skvělou fotbalovou kariéru. Přechod na post hlavního trenéra je samozřejmě obrovský skok, byl by jím pro každého. Mára se s tím ale pere velmi dobře, pomáhá mu i původní realizační tým. Myslím, že v tomhle směru to máme skvěle nastavené, navíc Kulda vyznává ofenzivní styl. Já s kolegou Pavlem Medynským jsme byli spíš zaměřeni na pevnou defenzivu, teď by ale mužstvo mohlo hrát ještě útočněji. Zvlášť když se nám ho povedlo vhodně doplnit a to právě i na pozici útočníků. Alespoň za mě je tým v ofenzivě určitě silnější než v minulé sezoně a právě Mára je někdo, kdo toho dokáže využít. Sedm vstřelených gólů za úvodní tři kola je ostatně hodně slušný počin. My všichni si moc přejeme, aby to v podobném duchu pokračovalo i nadále."

Pořadí v čele FORTUNA:LIGY. Livesport

Tvoří hrotoví útočníci Matěj Pulkrab s Júsufem Hilálem právě ten faktor, který týmu chyběl v minulé sezoně?

"Určitě tam jsou i jiní hráči, co by stáli za zmínku. Když bych měl ale zpětně vyhodnotit, co nám loni nejvíc chybělo, byli by to typičtí hroťáci jako právě Pulkrab s Júsufem. Čekali jsme, že tu roli zastane Milan Škoda, bohužel byl však často zraněný."

Mrzí vás, že Škoda už není součástí týmu? Nebo bylo celkem jasné, že on ani Jiří Skalák si novou smlouvu nevyslouží?

"Milan i Skali jsou fakt super kluci, Škoďáka jsem vedl už v jeho 23 letech ještě na Bohemians. Loni nám hodně pomohl soutěž rozjet, Skali byl zas hodně platný v druhé půlce podzimu. Ale na jaře už toho ani jeden z nich moc neodehrál, navíc jim končily smlouvy. Dalo se předpokládat, že pokračovat tady nebudou. Já jim oběma každopádně přeju jen to dobré."

Jak to vypadá s Vasilem Kušejem, měl by podzim odehrát v dresu Boleslavi?

"Je to výborný fotbalista, takových však máme v týmu víc. Vasil je jen dalším střípkem do mozaiky a já myslím, že čím méně se toho o něm bude teď povídat, tím lépe pro něj. Rozhodně mu nebudu zbytečně motat hlavu."