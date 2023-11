Všichni a nikdo. Útok Slavie funguje, ale nemá jedničku. Nevýhoda to není, myslí si Levý

Slávistický útok je věčné téma. Koho na hrot, koho na kraj, jakou typologii přivést? Otázky, které si kladou fanoušci sešívaných poměrně pravidelně. Momentálně ofenziva sešívaných nemá jasnou jedničku ani jasného gólového lídra. "Nemyslím si, že by to musela být nutně nevýhoda," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy expert Stanislav Levý (65).

Z posledních pěti sezon je absence jasného gólového tahouna nejvíc očividná právě v té současné. Po třinácti kolech jsou nejlepšími ligovými střelci Slavie Mojmír Chytil a Václav Jurečka se čtyřmi góly.

Velký rozdíl oproti minulé sezoně, kdy měl po stejné porci zápasů Stanislav Tecl na kontě hned devět branek. Rok před tím se o první příčku dělil se šesti góly Jan Kuchta s Ivanem Schranzem a na začátku ročníku 2020/21 zářil s osmi góly Abdallah Sima.

Rozdíl je očividný. Trenér Stanislav Levý si však myslí, že by tento fakt – že útok nemá jednoho odskočeného střelce – neměl být brán jako vyložený problém.

Slavia zatím postrádá jasného gólového lídra. Livesport / SK Slavia Praha

"Nemyslím si, že by to musela být nutně nevýhoda," řekl Levý pro Livesport Zprávy. "Máte tam více hráčů, kteří si góly rozdělí. Trenér Trpišovský hodně rotuje, všichni hráči mají nějakou minutáž. Na druhou stranu když máte jednoho hráče, na kterého se spoléháte, soupeř se na něj může zafixovat a máte problém."

Někdejší trenér Slovácka nebo Plzně přeci jen ale připouští, že by se sešívaným gólový lídr hodil. "Slavii by prospělo, kdyby měla jednoho odskočeného borce a k němu tři čtyři další. Její gólová produkce není žádný zázrak," poukazuje Levý na fakt, že útok Slavie je v ligové konkurenci až čtvrtý nejlepší.

Zvlášť trápení Jurečky, střelecké komety závěru poslední sezony, je do očí bijící. V lize se sice gólově prosadil čtyřikrát, třikrát to však bylo z penalty. Není to přitom tak, že by šance neměl. Naopak. Očekávané góly má podle dat společnosti WyScout na úrovni 7,39.

"Jeho nevýhodou může být paradoxně jeho univerzálnost," domnívá se Levý. "Pozic hraje hodně, v ofenzivě může hrát v podstatě všude. Jindřich Trpišovský má univerzálnost rád, ale kolikrát to může být kontraproduktivní."

Václav Jurečka je zatím stínem sebe sama z minulé sezony. SK Slavia Praha

I proto se do pozice jedničky na hrotu postupně formuje Chytil. Dal čtyři góly, nepotřeboval ani jednu penaltu. Očekávané góly svítí na hodnotě 4,61. Jinými slovy – co má proměnit, promění. Roli hraje i to, že velmi dobře střílí, jelikož téměř 60 % jeho střel jde na bránu. K tomu všemu dvě asistence, zatímco ostatní útočníci jsou na nule.

Kdo je naopak za očekáváním, to je další letní posila, a sice Muhamed Tijani. U něj to však Levý chápe. "Začátky má těžké. Už v Baníku to tak bylo, taky se tam ze začátku pral s Ladislavem Almásim. A ve Slavii je konkurence ještě větší. Je vidět, že si musel zvyknout. Tento proces ještě trvá," brání nigerijského útočníka.

Faktem ale je, že se útočník, jenž se mihnul i v Třinci či Táborsku, gólově prosadil naposledy na začátku září, tedy před dvěma měsíci.

Naposledy v Ďolíčku odehrál celý zápas, nicméně předtím proseděl utkání v Evropské lize proti Tiraspolu a AS Řím na lavičce, proti Slovácku šel do hry na 16 minut, v Liberci odehrál necelou půlhodinu.

Pořadí na čele FORTUNA:LIGY. Livesport

Zatímco Chytil vyniká ve střelbě, Tijani je z útočníků Slavie s přehledem nejhorší. Bránu totiž trefí jen jednou z pěti případů.

U Tijaniho se často zmiňuje, že se hodí jen do některých typů zápasů. V těch, kdy Slavia dobývá, centruje a potřebuje někoho, kdo se bude brát ve vápně a odvede těžkou práci. Byť nebude odměněna gólem.

"Byl to záměr Slavie, mít někoho takového," přikyvuje Levý a obratem dodává: "V minulosti takový hráč na centry chyběl. Borec, co do toho vletí, zbourá to a gól prostě dá."

Nabízí se tak otázka, koho vlastně postavit do zápasu proti Plzni. "Nezapomínal bych na Ivana Schranze," vytahuje Levý z rukávu žolíka v podobě dalšího univerzála. "Ale na základě posledních zápasů bych tipnul, že to bude Chytil," dodává na závěr.