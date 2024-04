Musíme rychle zvednout hlavu a napravit, co se tady nepovedlo, burcuje slávista Vlček

Tomáše Vlčka (23) mrzelo, že fotbalisté Slavie nedokázali využít únavy Plzně ze čtvrtečního pohárového duelu s Fiorentinou. Pražané ve šlágru 28. kola podlehli Viktorii na jejím hřišti 0:1 a připsali si tak první venkovní porážku v ligové sezoně. Reprezentační obránce na tiskové konferenci uznal, že vršovickému týmu se nepovedlo naplnit taktiku, s níž do důležitého utkání šli. Slavia dvě kola před koncem základní části ztrácí dva body na vedoucího obhájce titulu Spartu.

Pražané si v ročníku nejvyšší soutěže připsali pouze dvě porážky, obě s Plzní. Slávisté na západě Čech ztratili vedení v tabulce, které teprve minulý týden získali. "Těžko se mi zápas hodnotí. Připravovali jsme se, že Viktorka dobře brání a na svém trávníku góly nedostává. Naši taktiku se nepodařilo přenést na hřiště, což nás samozřejmě mrzí. Hrajeme o titul, máme sedm zápasů do konce. Teď musíme rychle zvednout hlavu a napravit, co se tady nepovedlo," řekl Vlček.

Viktoria přitom měla v nohou náročný zápas s Fiorentinou ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy. "Počítali jsme s tím, právě proto jsme chtěli hrát ve větší intenzitě. Ale oni to dobře kouskovali, pomáhali si nákopy na vysoké útočníky a vycházelo jim to. Věděli jsme, že mají náročný program, ale dnes jsme to nebyli my. Věřím, že se poučíme a půjdeme si za tím, co všichni v klubu chceme," uvedl třiadvacetiletý obránce, který nedávno debutoval v národním týmu.

Rozhovor s Jindřichem Trpišovským

Pozápasový rozhovor Jindřicha Trpišovského pro O2 TV Sport po prohře s Plzní. O2 TV Sport

Právě on uhasil první šanci soupeře, když se vrhl do střely útočníka Tomáše Chorého. "Viděl jsem, že se k němu míč odrazil a Jindra Staněk není v komfortní situaci, aby mohl chytat. Všichni jsme tak nastavení, že tam skočíme i hlavou napřed, abychom gól nedostali. Vyšlo to na mě, ale nepomohlo to k výhře. Ošemetnou situaci jsme sice zvládli, ale pak v 87. minutě ne. Musíme se kouknout, aby se to neopakovalo," poukázal kladenský rodák na rozhodující trefu Pavla Šulce ze závěru zápasu.

Slavia v Plzni zklamala v ofenzivě, nevytvořila si prakticky žádnou šanci. "Nějakou taktiku jsme měli a úplně se nepovedla přenést na hřiště. Taky si na naši šanci nevzpomínám, o to víc mě to štve. Viktorka byla unavená po čtvrtku, měli jsme do toho šlapat víc. Věřím, že se poučíme, že se to nebude opakovat. O půli jsme si něco řekli. Velké zápasy rozhodují maličkosti, v nich jsme byli druzí. Nedostali jsme se k tomu, k čemu jsme chtěli. Nehráli jsme přímočaře na bránu, neměli jsme šanci. Je to chyba celého týmu," zdůraznil sebekriticky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Plzeň má v lize prakticky jisté třetí místo, i proto mohla hrát ve větším klidu. "Ano, všichni víme, jaké zápasy jsou, když dva týmy hrají o titul. Maličkosti se nám dnes nedařily. Plzeň pak hrála, co potřebovala. Mohlo to vypadat jako křeč, ale my se nevzdali. Teď musíme zvednout hlavu, ukázat charakter a posledních sedm zápasů zvládnout," přál si Vlček.