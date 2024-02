Potřebujeme vyhrávat takové špinavé zápasy, řekl Sadílek po skalpu klubu, který ho vychoval

Velkou radost ze zisku tří bodů na hřišti klubu, který jej vychoval, měl sparťan Lukáš Sadílek. Obhájci titulu ve 22. ligovém kole vyhráli nad Slováckem 3:1 a před pražským derby udrželi v čele tabulky čtyřbodový náskok na městského rivala Slavii. Podle sparťanského záložníka potřebují Letenští zvládal takové "špinavé" zápasy k dosažení svých cílů.

Letenští to před vyprodaným hledištěm v Uherském Hradišti jako obvykle neměli snadné a v prvním poločase, který skončil 1:1 po brankách Martina Vitíka a domácího Pavla Jurošky, rozhodně nebyli lepším týmem. Po změně stran ale hosté přidali a rozhodli o deváté ligové výhře po sobě díky gólům Veljka Birmančeviče a střídajícího Lukáše Haraslína.

"Není lehké tady hrát. Říkám to v kabině vždy, když sem jedeme. Slovácko zjednodušilo hru, víc to nakopávají na (Rigina) Ciciliu, což nám nesedí, protože chceme hrát větší presink," řekl Sadílek novinářům.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hlavně byl rád, že Sparta nakonec zvítězila, což se jí v Uherském Hradišti předtím v lize naposledy povedlo v prosinci 2020. "Poprali jsme se s tím a tyto špinavé zápasy jsou hrozně důležité v cestě za za našimi cíli," naznačil důležitost tří bodů před nadcházejícími náročnými duely se Slavií ve čtvrtfinále poháru a v lize, s Liverpoolem v osmifinále Evropské ligy či s Plzní v nejvyšší soutěži.

Odmítl, že by sparťané měli ještě v hlavách čtvrteční postupový triumf 4:1 nad Galatasarayem v Evropské lize. "Upřímně moc těžké to nebylo dostat z hlavy. Věděli jsme, že kdybychom to tady nezvládli, tak zhatíme veškerou práci, kterou jsme dosud udělali včetně postupu přes Turky," uvedl Sadílek.

Heat mapa Lukáše Sadílka v zápase se Slováckem. Opta by Stats Perform

Mužstvo Slovácka velmi dobře zná ze svého dlouholetého působení, ale i tak byl dnes překvapen, že trenér Martin Svědík nominoval při nouzi o stopery do středu obrany krajního beka či záložníka Jana Kalabišku. "Netrefil jsem to, já tam čekal mladého (Daniela) Holáska," ukázal trojnásobný reprezentant na teenagera, který ale dosud neodehrál ani jednu ligovou minutu.

