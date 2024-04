Problémy v Edenu? Etická komise FAČR zahájila disciplinární řízení se Slavií a Nezmarem

Jan Nezmar bude mít zřejmě opět co vysvětlovat.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila disciplinární řízení s pražskou Slavií a jejím tehdejším sportovním ředitelem Janem Nezmarem kvůli možnému ovlivnění regulérnosti první ligy v sezoně 2018/19 a zápasu s Olomoucí v dubnu 2019. Předseda komise Jan Eisenreich o tom informoval v nahrávce pro média. Slavia v prohlášení na webu veškerá nařčení odmítla. Uvedla, že záležitost předá právním zástupcům a hodlá se aktivně bránit.

Podle disciplinárního řádu za narušení regulérnosti soutěže či utkání hrozí jednotlivci zákaz činnosti na rok až 20 let, pokuta až 10 milionů korun, klubu stejně vysoká pokuta, kontumace utkání, odebrání bodů a v krajním případě i vyloučení ze soutěže.

Nezmar skončil ve Slavii v srpnu 2020, počátkem letošního dubna se ale vrátil do fotbalu, když se stal generálním ředitelem Liberce. "Pan Nezmar v minulých týdnech vstoupil dobrovolně zpět do Fotbalové asociace. Etická komise nad ním získala pravomoc a mohla s ním zahájit disciplinární řízení," uvedl Eisenreich.

Řízení se týká dvou skutků. "Jednak to je podezření na ovlivnění zápasu s Olomoucí, který se hrál 27. dubna 2019. Pak je to podezření na ovlivnění celé soutěže, které se týkal tolik diskutovaný peněžní obnos ve výši jednoho milionu, který měl mít slíbený Roman Berbr. To jsou dva skutky, které potřebuje etická komise prošetřit. Proto zahájila disciplinární řízení s Janem Nezmarem," prohlásil Eisenreich.

Šetření se nevyhne ani samotný vršovický klub. "Protože pan Nezmar byl v té době funkcionářem Slavie, pro oba skutky zahájila komise disciplinární řízení i s členským klubem SK Slavia Praha," řekl Eisenreich.

Zahájení řízení podle něj neznamená automatické potvrzení viny či trestu. "Znamená to, že jsme pojali důvodné podezření, že byl ten disciplinární delikt spáchán a potřebujeme ho prošetřit. Když jsme zahájili řízení, začínáme disciplinární delikt prošetřovat. Budeme si zvát svědky, budeme předvolávat obviněné. Teprve poté vydáme pravomocné rozhodnutí," konstatoval předseda komise.

Na oranžovou jezdila většina lidí, kvůli tomu jsem skončil, řekl Nezmar v podcastu LS Daily. Livesport

Kvůli aféře úplatkářství a zpronevěry, která propukla v říjnu 2020 po zatčení dnes již bývalého místopředsedy FAČR Berbra, se v médiích později objevily části policejních odposlechů. Figurovali v nich i funkcionáři z elitních klubů včetně Nezmara.

Policie podle webu efotbal.cz například pracovala s poznatkem, že Berbr měl mít od Pražanů slíbený milionový úplatek za zisk titulu v sezoně 2018/19. Není uvedeno, zda mělo jít o částku v korunách, či eurech.

"Slavia zdůrazňuje, že v souvisejícím mnohaletém probíhajícím trestním řízení nebyla proti klubu vznesena žádná obvinění a žádný z funkcionářů klubu v něm nevystupoval ani jako svědek. Navíc je nesporným faktem, že v zápase proti Olomouci nedošlo k vůbec žádné situaci, která by mohla zavdat jakémukoli podezření o ovlivnění zápasu," reagovala v prohlášení.

"Klub se nejprve seznámí s obsahem spisu, ale kategoricky prohlašuje, že se Slavia nikdy nedopustila nezákonného jednání, neusilovala o ovlivnění rozhodčích v rozporu s pravidly fair play a nikomu neposkytovala a ani neslibovala žádné finanční výhody v této souvislosti. Záležitost nyní převezmou právní zástupci a klub se bude aktivně bránit," oznámila.

S Berbrem probíhá aktuálně soud. Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované zločinecké skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na zmanipulování deseti zápasů druhé a třetí ligy. Berbr podle spisu využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Vyšehradu podle požadavků tehdejšího sportovního ředitele klubu Romana Rogoze. Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Slavoji k výhře, říká obžaloba.

Komise bude zkoumat, zda nedošlo k přečinům, jimž v disciplinárním řádu FAČR odpovídá paragraf 49 úplatkářství a paragraf 64 narušení regulérnosti soutěže či utkání. Jednotlivci hrozí zákaz činnosti na rok až 20 let, nebo na stejně dlouhou dobu zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR či vyloučení z asociace, popřípadě pokuta až do výše 10 milionů korun. Klub může být potrestán stejně vysokou sumou, kontumací utkání, odebráním bodů až do výše 20 nebo vyloučením ze soutěže.