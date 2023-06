Slávisté zahájili letní přípravu bez Traorého a Ewertona, oba jsou na odchodu

ČTK / Livesport

Slávisté budou v rakouském Aigenu trénovat do příští neděle.

Slávisté odcestovali na první ze dvou soustředění v Rakousku, čímž zahájili letní přípravu. Na převážně kondiční kemp s druhým týmem uplynulé ligové sezony neodjeli záložníci Ibrahim Traoré (34) s Ewertonem (26), kteří mají namířeno z Edenu do jiných klubů. Ve výpravě chybějí také reprezentanti, trenér Jindřich Trpišovský (47) proto vzal i několik mladíků.

Traoré působil ve Slavii od září 2018 a získal s ní tři ligové tituly, v poslední době už ale defenzivní záložník z Pobřeží slonoviny nenastupoval pravidelně. Podle klubového webu dokončuje vedení jednání o jeho odchodu do jiného týmu, po hráčské kariéře by ale Traoré mohl ve Slavii působit v jiné roli.

Ewerton opustí Slavii po pouhém roce. Brazilský ofenzivní univerzál přišel loni z Mladé Boleslavi provázen velkými očekáváními, ale hned v úvodu angažmá utrpěl zranění a na jaře už za A-tým prakticky nenastupoval.

Úřadující vicemistr odjel na kondiční soustředění do Rakouska bez reprezentantů včetně dosud jediné letní posily útočníka Mojmíra Chytila. Pražané podle médií usilují o několik dalších hráčů v čele s norským záložníkem Conradem Wallemem, příchod žádného z nich ale zatím nepotvrdili.

Do Aigenu odcestovalo pět brankářů a 19 hráčů do pole včetně mládežníků.

V Rakousku se na prvním kempu bude připravovat 19 hráčů do pole a pět brankářů. Červenobílí budou v Aigenu trénovat do příští neděle, poté stráví týden v Praze a 1. července zamíří do Rakouska podruhé na herní soustředění.

"Kádr se skládal s ohledem na probíhající reprezentační akce, kde máme hodně hráčů. Ti se na kondičním kempu neobjeví, připojí se postupně v průběhu týdne, kdy budeme trénovat v Praze. Na herní soustředění odjedeme kompletní," citoval klubový web asistenta trenéra Jaroslava Köstla.

"Teď jsme vzali mladé kluky. Všichni prokázali nejen na jaře dobrou výkonnost, sledujeme je dlouhodobě. Věříme, že to pro ně bude nejen zážitek, ale i cenná zkušenost, že zažijí přípravu ligového týmu. Třeba se někteří ukážou a prodají svůj potenciál tak, že pocestují i na herní kemp," dodal.