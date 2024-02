Šulc po dalším gólu ztrácí jen zásah na čelo kanonýrů. Chtěl bych jich dát 14, říká

Plzeňský fotbalista Pavel Šulc (23) je šťastný za svou aktuální střeleckou formu. Ofenzivní univerzál pomohl Západočechům jednou brankou k vítězství 2:0 na půdě Bohemians 1905 v 21. ligovém kole, v sezoně nejvyšší soutěže skóroval už podeváté a na čelo tabulky kanonýrů ztrácí pouze jednu trefu. Šulc na tiskové konferenci uvedl, že si stanovil za cíl dát v ročníku aspoň 14 gólů.

Když před dvěma lety v zápase na Spartě zahodil tři obrovské šance a Plzeňští i kvůli tomu jen remizovali na Letné 2:2, prožíval těžké chvíle. Přes hostování v Jablonci se ale Šulc dokázal vrátit do kádru Viktorie a nyní prožívá neproduktivnější období kariéry. Je nejlepším týmovým střelcem a neustále vylepšuje své sezonní maximum, jímž je pět branek z minulého ligového ročníku. "Jsem šťastný, že mi to tam teď padá. Jsem rád, že se mi daří a ještě o to víc, že je to v mém klubu," řekl novinářům Šulc.

Proti Bohemians ve 12. minutě zvýšil na 2:0 povedeným volejem po centru od Jhona Mosquery. "Soustředil jsem se na to, abych trefil bránu. Zpracovávat jsem to nechtěl, i když jsem věděl, že jsem sám. Bylo to těžké trefit. Řekl bych, že při mně stálo i trochu štěstí, že to stoper nevykopl. Přeskočilo mu to nohu tím, jak to skočilo o zem," podotkl Šulc.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V dalším průběhu ligové sezony by chtěl dát ještě aspoň pět branek. "Řekl jsem si, že bych byl rád za 14 gólů. Bavili jsme se o tom s Hranym (obráncem Robinem Hranáčem), když jsme minule byli v Ostravě. On mi říkal: No, tak dáš 14 gólů, to je dobré. Já říkám, abych dal na jaře aspoň jeden," prohlásil s úsměvem Šulc.

"Mám radost, že se mi to dnes povedlo. Nechci tady dělat nějaké závěry. Hlavní je, abychom byli úspěšní a vyhrávali, to je pro mě vždy to nejdůležitější," doplnil bývalý český reprezentant do 21 let.

Ve vyrovnané střelecké tabulce této ligové sezony chybí někdejšímu hráči Českých Budějovic či Opavy už jen gól na vedoucí dvojici Václav Jurečka (Slavia) a Marek Havlík (Slovácko). "Vyhrát by bylo hezké, ale moc to nesleduji. Kdyby dnes dal gól kdokoliv jiný, budu šťastný. Hlavně že jsme vyhráli. Vždy jsem to tak měl a mít budu," konstatoval Šulc.

Šulc byl proti Bohemians efektivní. Opta by Stats Perform

Západočeši prožívají povedený start do jarní části. V lize posedmé za sebou neprohráli a upevnili si třetí místo. V neúplné tabulce ztrácejí sedm bodů na druhou Slavii a ještě o čtyři více na vedoucí Spartu. "Bavili jsme se v kabině, že po dnešku je ve hře ještě 42 bodů. Když uděláme 42 bodů, třeba je ještě potrápíme," dodal Šulc s úsměvem.