Tecl podepsal se Slavií roční kontrakt, zároveň bude plnit funkci manažera B-týmu

Stanislav Tecl (32) podepsal novou roční smlouvu se Slavií. Zkušený útočník bude současně od nové sezony manažerem třetiligového B-týmu. Pražané o tom informovali na svém webu.

Tecl poprvé přišel do Slavie v roce 2010 na hostování z Jihlavy. Po angažmá v Plzni a Jablonci přestoupil do Edenu v lednu 2017. Pak se ještě do severočeského klubu vrátil na hostování, ale od ledna 2018 už nepřetržitě působí ve Slavii.

Desetinásobný reprezentant v nejvyšší soutěži ve 250 utkáních zaznamenal 78 gólů a 33 asistencí. Se Slavií získal Tecl čtyři mistrovské tituly a další dva s Plzní.

Stanislav Tecl je ve Slavii už legendou. Livesport

"Se Slavií podepsal jak novou roční hráčskou smlouvu, tak i smlouvu manažerskou a vedle působení v roli hráče bude mít na starost chod a fungování rezervního výběru. Zároveň je také členem správní rady Nadačního fondu Slavie," uvedl vršovický klub.

Novým trenérem slávistické rezervy, která po minulém ročníku sestoupila z druhé ligy do ČFL, se stal David Střihavka. Dosavadní kouč výběru do 17 let na lavičce nahradil Marka Jarolíma.