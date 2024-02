Tenhle tým ještě neřekl poslední slovo, věřím, že ukážeme sílu, říká trenér Bohemians Veselý

Trenér Jaroslav Veselý (46) věří, že fotbalisté Bohemians 1905 ještě neřekli poslední slovo a v jarní části první ligy ukážou sílu. Cílem je získat minimálně 35 bodů, které by podle něj měly znamenat účast v prostřední nadstavbové skupině o Evropu. Na tiskové konferenci také řekl, že se "Klokani" kvůli devátému místu po podzimní části se ziskem 23 bodů a vyrovnanosti tabulky dívají pod sebe i nad sebe.

"Věřím, že tenhle tým ještě neřekl poslední slovo a že ukážeme sílu. Cílem je v klidu doplout do střední skupiny. Upřímně se díváme pod sebe i nad sebe. Dělí nás tři body od skupiny o záchranu. Musíme to brát v potaz," prohlásil Veselý.

"Na druhou stranu ztrácíme čtyři body na skupinu o titul. Jsme obezřetní. Naším cílem je hranice 35 bodů, ta by měla znamenat jistotu střední skupiny. Pokud to bude víc, budeme rádi," uvedl šestačtyřicetiletý kouč, který zároveň působí u české reprezentace jako asistent Ivana Haška.

V minulé sezoně obsadili Bohemians nečekané čtvrté místo a po 36 letech se představili v evropských pohárech. "Týmu pořád věřím, věřil jsem mu i na podzim. Určité těžkosti jsme zažili, pro tým byla novinkou Evropa (2. předkolo Konferenční ligy s norským Bodö/Glimt). Někteří trenéři mě varovali, že podobné týmy jako my, třeba Jablonec a Zlín, si to vyzkoušely a pak v sezoně bojovaly o záchranu. My jsme tím propluli ještě dobře. Všichni jsme měli trochu větší oči, mohli jsme mít o pár bodů víc, ale taky míň," podotkl Veselý.

Kádr Pražanů nedoznal během zimní přestávky mnoha změn. Brankáře Martina Jedličku si z hostování stáhla Plzeň, Bohemians naopak posílili dva útočníci: severomakedonský reprezentant Milan Ristovski z Trnavy a David Huf z Pardubic, který na podzim hostoval v druholigové Chrudimi a s 12 góly se dělil o čelo tabulky střelců.

"Chtěli jsme přivést hráče, kteří by zvedli konkurenci v útočné fázi. Proto přišli dva útočníci. Myslíme si, že je kádr vyvážený. Bude záležet na zdravotní stránce. Mužstvo není určitě slabší, než bylo," řekl sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek.

V následující sezoně nebude v klubu pokračovat jiný útočník David Puškáč, jenž se dohodl na angažmá v Jablonci. "Donášejí se mi věci, že podepsal smlouvu za našimi zády. Je to naprostý nesmysl. Na začátku listopadu nám s manažerem řekl důvody, proč by chtěl změnit dres. Jsou to racionální důvody. Věděli jsme, že podepíše jinde. Mysleli jsme si, že to bude v zahraničí, nakonec se rozhodl pro Jablonec. Už v listopadu jsme se dohodli, že bude hrát za Bohemku nejlépe, jak bude moct. Je to nadstandardní hráč, ještě nám na jaře může hodně pomoci," prohlásil Držmíšek.