Ajax po potupném vyřazení umlčel své sítě. V kantýně amatérů z Herculesu se slavilo

Ajax Amsterdam zakončil bídný rok 2023 blamáží. Ve čtvrtek večer podlehl amatérskému týmu Hercules Utrecht 2:3 v domácí pohárové soutěži. Po ostudné prohře navíc nepřišla vůči fanouškům ze strany týmu žádná reakce. Sociální sítě slavného klubu se kromě oznámení výsledku rozhodly mlčet. Naopak v kantýně amatérského Herculesu se slavilo a před areálem svítily pochodně.

Doposud nikdy v historii nevypadl Ajax z KNVB Cupu s amatérským klubem. "Tohle se nemělo stát," hlesl jen v pozápasovém rozhovoru pro ESPN asistent trenéra Ajaxu Michael Valkanis. Hlavní kouč John van 't Schip u blamáže osobně nebyl, protože v Austrálii ženil syna. "Prožíváme hodně těžkou sezonu. Ale musíme se nadále snažit a dostat se na správnou cestu," dodal Valkanis.

Ajax na své účty na síti X a na Instagramu umístil jen grafiku s výsledkem a nepřidal žádný komentář. "Všichni by měli jít domů pěšky. Největší selhání všech dob...", odpovídal zklamaný fanoušek Ajaxu v komentářích pod zprávou o překvapivém vyřazení. "Nikdy jsem si nemyslel, že někdy v životě budu muset zažít takovou ostudu," napsal další.

Ajax utrpěl v kalendářním roce 2023 celkem 14 porážek a zaznamenal ústup z předních evropských pozic do spodních pater nizozemské ligy. Jen v roce 1964 se nacházel v horší situaci, tehdy nejslavnější nizozemský klub prohrál 17 zápasů.

Hráči šestatřicetinásobného nizozemského mistra nyní nastoupují na dovolenou, po které začíná příprava na druhou polovinu sezony. Nejbližší zápas čeká Ajax na hřišti Go Ahead Eagles v neděli 14. ledna.

Oslavy v kantýně

Naopak hráči Herculesu jsou doma za hrdiny. Nad favoritem ve čtvrtek vedli až do 82. minuty 2:0. Pak se sice Ajaxu podařilo srovnat, ale šokující vítězný gól vstřelil ve třetí minutě nastavení Mats Grotenbreg. Zápas se hrál na stadionu Galgenvaard pro 23 tisíc diváků, který si Hercules pro svůj historický zápas vypůjčil od slavnějšího FC Utrecht.

Na cestě do domácího prostředí ve Voordorpu se pak rozjela improvizovaná oslava. Po ulicích Utrechtu projížděl autobus s hráči amatérského klubu, kteří slavili nečekaný triumf a fanoušci pak i s pochodní vítali své oblíbence u vjezdu do areálu. "Jedeme do Evropy," zpívala skupina fanoušků Herculesu.

Bujaré oslavy pak proběhly v přeplněné kantýně klubu. "Moc vám všem děkuji za všechno," křičel trenér René van der Kooij do davu, když stál na pódiu. "A pokud dokážete porazit Ajax, vyhrajete i proti Cambuuru," dodal, načež se znovu spustil divoký ryk. Hercules, který je ve čtvrté nejvyšší nizozemské soutěži až na 10. místě, se v poháru probojoval mezi 16 nejlepších týmů a v boji o čtvrtfinále přivítá 16. ledna zmíněný druholigový Cambuur.