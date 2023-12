POHLED: Vzestup Ajaxu vede nečekaný zachránce. Fanoušci měli z trenéra obavy, teď ho milují

V momentu, kdy vedení fotbalistů Ajaxu pověřilo bývalého hráče klubu Johna van't Schipa (59), aby vytáhl nizozemský klenot z jedné z největších krizí v historii, očekávání fanoušků nebyla bůhvíjaká. Ukázalo se však, že dočasný manažer je přesně tím, koho celek potřeboval. Van't Schip jej dovedl v 10 zápasech k sedmi výhrám, přičemž jeho bodová úspěšnost činí 73 %.

V Amsterdamu je chladná prosincová noc a já mířím do Johan Cruyff Areny na zatím největší zápas Ajaxu v této sezoně. Když jsem o klubu referoval naposledy, podrobně jsem popisoval jeho pád, který ho koncem října zavedl až na samé dno Eredivisie a skupiny Evropské ligy. Od té doby však trenéra Maurice Steijna nahradil Van't Schip a klub se pod jeho vedením začal ubírat správným směrem.

Jeho jmenování přitom většinu fanoušků nepotěšilo vzhledem k poměrně průměrnému manažerskému životopisu. Smíšené působení v Mexiku, Austrálii, u mužstva Zwolle i u řecké reprezentace. Rychle si však příznivce začal získávat a dovedl tým k vítězství v pěti ze šesti zápasů Eredivisie, což Ajax vyneslo až na páté místo v lize.

Přitom neudělal nic obrovsky přelomového, pokud jde o taktiku. Zato nesmírně zlepšil každého hráče individuálně, navázal s týmem skutečný osobní kontakt a poskytl kádru důvěru a podporu, která mu pod Steijnem zoufale chyběla. Stále však přetrvává spousta pochybností, zda by měl klub nabídnout trenérovi práci natrvalo, protože jediné dva zápasy, které se odehrály proti špičkovým týmům, střetnutí Evropské ligy s Marseille a Brightonem, skončily porážkou.

V důsledku těchto proher musel Ajax ve čtvrtek porazit AEK Atény, aby se udržel v pohárech a došel alespoň do play off Konferenční ligy, jinak by přišel další neúspěch, který by zastínil všechno dobré. Pro Ajax se jednalo o těžký úkol i z toho pohledu, že ho musel zvládnout bez klíčových hráčů Stevena Bergwijna (zranění) a Stevena Berghuise (disciplinární trest).

V Amsterdamu nicméně šlo vše podle plánu. Domácí povzbuzováni fanoušky začali jako ve snu, když Chuba Akpom po rohovém kopu otevřel skóre na 1:0. Ostatně ofenziva je jednou z oblastí, kde se tým od příchodu trenéra (bývalého útočníka) nejvíc zlepšil.

Jen pět minut poté však AEK srovnalo stav díky vlastnímu gólu, začalo stupňovat tlak a bylo blízko k tomu, aby se ujalo vedení. Ajax z úvodu sezony by se pod takovým náporem rychle zhroutil, jenže současný tým, kterému jeho hlasitý manažer neustále dává jasné pokyny, to ustál a znovu se ujal vedení díky krásnému gólu Kennetha Taylora. Je příznačné, že Akpom a Taylor byli prvními dvěma střelci v dosud největším Van't Schipově zápase, protože jsou to dva z hráčů, kteří se pod jeho vedením nejvíc zlepšili.

Taylor začal rok 2023 jako jedna z nejžhavějších nadějí v Nizozemsku, ale po velkém poklesu formy po březnovém mezinárodním debutu proti Francii, při kterém byl po 33 minutách vyloučen, o tuto nálepku přišel. Od té doby se těžko vzpamatovával, chyboval a stal se obětním beránkem klubových potíží. Po Van't Schipově nástupu ale hraje opět s mnohem větší jistotou, kvalitou a radostí.

Akpom po svém letním příchodu z Middlesbrough zpočátku téměř nehrál a velmi těžko si zvykal na nové adrese, přičemž musel několik měsíců bydlet na hotelu. Pod současným trenérem je však v ráži a otevřeně prohlásil, že Van't Schipův příchod a přístup k němu v první řadě jako k člověku a až poté jako k hráči byl hlavním faktorem obratu jeho výkonnosti.

Akpom a jeho manažer se objímají Profimedia

Dobrý výkon Ajaxu pokračoval dál. Jen něco málo po začátku druhého poločasu se Akpom prosadil podruhé v utkání. Byla to jeho osmá branka v devíti zápasech. Fanoušci bouří. Snad jediným mužem, kterého dnes milují více než hrdinu Akpoma, je jejich trenér, který znovu ukázal, že byl správnou volbou.

Od prvního dne si dal záležet na tom, aby mezi sebou a hráči vytvořil pouto. Jeho příběh je unikátní i z toho důvodu, že posledním přáním zesnulé manželky bylo, aby v případě možnosti převzal Ajax, jejich milovaný klub. Výsledkem je, že Ajax sice nepředvádí krásný fotbal, kterým se v průběhu minulých let proslavil, ale každý jeho hráč maká pod Van't Schipem naplno a je ochoten se pro něj rvát do poslední minuty.

Když jsem se trenéra po utkání zeptal na to, co je z jeho pohledu klíčem k tomu, aby ze svých svěřenců dostal to nejlepší, jednoduše odvětil: "No, třeba pro Akpoma to bylo nechat ho hrát. Díky tomu dal spoustu gólů, pro jeho sebevědomí mu to pomohlo. Pomalu a jistě hrál víc minut a nyní je to podruhé, co nastoupil v základní sestavě. Je důležitý svými góly. Jsme rádi, že je součástí týmu, a chceme z něj dostat víc."

Když jsem v noci odcházel pryč, došlo mi, že stadion je v husté tmě jakýmsi světelným majákem pro ty, kteří hledají cestu. Van't Schip je majákem světlých zítřků pro celý Ajax...