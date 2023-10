Girona těsně porazila Celtu Vigo, díky zásahu Herrery vede španělskou ligu

Girona dokázala potřetí v řadě zvítězit, když v 11. kole La Ligy porazila na vlastní půdě Celtu Vigo 1:0. Hosté si sice pod taktovkou Rafaela Beníteze plnili skvěle defenzivní pokyny a dlouho nepouštěli jasně aktivnější domácí do gólových šancí. V nastavení druhého poločasu se však přece jen prosadil Yangel Herrera (25), který bíločerveným zachránil tři body. Gironistes se tak opět vyhoupli na první místo v tabulce, kde je může po sobotním El Clásiku předběhnout pouze Real Madrid. Hosté naopak se sérii sedmi klání v řadě bez výhry zůstávají ve spodních patrech ligy.

Úvod utkání poznamenalo zranění fanouška v hledišti, tudíž se několik minut nehrálo. Po krátkém přerušení začali podle očekávání diktovat tempo zápasu domácí fotbalisté. Ti sice byli mnohem aktivnější v držení míče, hra se však často přerušovala, a diváci si tak na první velkou příležitost museli počkat až do 41. minuty.

Byl to ovšem hostující Jonathan Bamba, který tvrdou střelou prověřil Paula Gazzanigu. Argentinský brankář však svůj tým pohotovým zákrokem podržel.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

I po změně stran byli aktivnější domácí, Celta Vigo se ovšem pod zkušeným trenérem Benítezem prezetovala disciplinovanou a velmi dobře organizovanou obranou. Jelikož to domácím nešlo postupnou kombinací až do vápna, tak to ze střední vzdálenosti zkusil tvrdou jedovkou Miguel Gutiérrez.

Střela odchovance Realu Madrid ale jen těsně prosvištěla kolem levé tyče. V závěru si domácí vytvořili tlak, ze kterého se v první minutě nastaveného času dočkali kýžené branky. O tu se postaral krásnou technickou střelou k pravé tyči Herrera.

