Titul v Lize národů obhajuje Portugalsko, které ji během úvodních čtyř ročníků ovládlo dvakrát. Po jednom prvenství mají Francie a Španělsko.
Před losem byli nasazeni vítězové skupin elitní divize Anglie, Francie, Německo a Portugalsko, nenasazené byly týmy z druhých míst Belgie, Nizozemsko, Norsko a Španělsko. Celky, které spolu hrály ve skupině, na sebe narazit nemohly.
Mistři světa Španělé v červencovém semifinále mistrovství světa porazili Francii 2:0. Anglie, druhý z přemožitelů českého týmu ve skupině A3, narazí na Norsko, které ve čtvrtfinále světového šampionátu vyřadila po vítězství 2:1 po prodloužení.
Čtvrtfinále Ligy národů, stejně jako play off, které rozhodne o postupu a sestupu v ligách A/B a B/C, se odehraje v březnu příštího roku. Finálový turnaj je naplánován na 9. až 13. června 2027. V semifinále se utkají Nizozemsko/Portugalsko - Španělsko/Francie a Belgie/Německo - Norsko/Anglie.
Jasno je i o baráži
Česká reprezentace ve skupině se Španělskem, Anglií a Chorvatskem neuspěla. Nedokázala si tak vybojovat lepší pozici před kvalifikací mistrovství Evropy 2028. Při losu 6. prosince bude nasazena do druhého výkonnostního koše.
Bývalý portugalský reprezentant Adrien Silva vylosoval také baráž mezi týmy z lig A/B a B/C. O první divizi se utkají Bosna a Hercegovina s Dánskem, Maďarsko se Srbskem, Irsko s Chorvatskem a Slovinsko s Walesem. O druhou ligu si zahrají Kypr se Severní Makedonií, Estonsko s Rumunskem, Faerské ostrovy s Gruzií a Bělorusko s Izraelem.
Slovensko, které ve skupině C3 zůstalo bez porážky, postoupilo přímo do divize B.