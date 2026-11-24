Slávistický kouč potřebu posílit pravou stranu naznačil už po vítězství nad Artisem. "Budeme se zamýšlet, protože pravou stranu potřebujeme na zimu vyřešit," uvedl tehdy Trpišovský.
Nyní se podle informací inFotbalu zájem Pražanů konkretizuje. Slavia už Jablonec kontaktovala a oba kluby jednají o podmínkách možného transferu. K dohodě však zatím nedošlo a případný přestup tak zůstává otevřený.
Cedidla dosud v dresu Jablonce zasáhl do 99 soutěžních utkání, v nichž vstřelil sedm branek a přidal dvě asistence. Dalších 149 startů si připsal během angažmá ve Zlíně.
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