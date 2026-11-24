Senegal zvítězil nad Marokem 1:0 po prodloužení, ale dva měsíce po duelu v Rabatu přisoudila kontinentální federace kontumační vítězství domácímu týmu. Podle odvolací komise porušili Sadio Mané a spol. herní řád soutěže, když v závěru normální hrací doby odešli ze hřiště na protest proti penaltě odpískané ve prospěch Maroka a vrátili se po zhruba čtvrthodině.
Arbitrážní soud nyní zrušil verdikt CAF. Rozhodující bylo, že přestože senegalští fotbalisté na protest opustili hřiště, rozhodčí Jean-Jacques Ndala zápas definitivně neukončil a umožnil jeho pokračování.
Pravidla turnaje sice stanovují, že tým, který odmítne hrát, může být kontumačně poražen. Podle CAS se však toto pravidlo vztahuje pouze na situace, kdy chování mužstva přiměje rozhodčího utkání definitivně ukončit. To se v tomto případě nestalo.
Rozhodčí tedy podle CAS nepochybil, když nechal zápas pokračovat. Proto nebyl důvod dodatečně změnit jeho výsledek. V platnosti tak zůstalo vítězství Senegalu 1:0 po prodloužení. "Znovu a navždy africkými šampiony," napsala Senegalská fotbalová federace (FSF) na instagramu.
Maroku se verdikt CAS nelíbí a hodlá podniknout veškeré nezbytné právní kroky, aby dnešní rozhodnutí napadlo. Národní federace (FRMF) by se mohla obrátit na švýcarský Spolkový soud, který však přezkoumává pouze procesní stránku případu, nikoli jeho věcnou podstatu.
Ve prospěch Senegalu rozhodl arbitrážní senát složený ze tří lidí. Předsedal mu francouzský odborník na sportovní právo Gérald Simon. Dalšími členy byli italský profesor mezinárodního práva Luigi Fumagalli a Ulrich Haas, právník z Hamburku a profesor práva na Curyšské univerzitě. Rozhodnutí bylo jednomyslné.
"Ve finále mohl být pouze jeden vítěz, stejně jako mohl být pouze jeden vítěz v tomto právním sporu. Právo promluvilo. Myslím, že nezbývá než rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže přijmout," řekl novinářům generální tajemník CAS Matthieu Reeb.
Marocký svaz v prohlášení také tvrdí, že 48 hodin před vyhlášením rozhodnutí byli v kontaktu šéf senegalského fotbalu a jeden ze tří rozhodců Haas.
Právní zástupce senegalské federace Sidy Diagne označil verdikt za velké vítězství celé země a za zachování integrity sportu. "Nemohli jsme připustit, aby byla čest Senegalu, senegalského národa a všech jeho obyvatel pošlapána pod záminkou právního řízení, které zpochybňovalo samotnou podstatu fotbalu. Je to pro nás obrovské vítězství."