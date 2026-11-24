Provod prostřednictví sociálních sítí pražského klubu informoval fanoušky, že přetrvávající problémy s kolenem se rozhodl řešit radikálně. "Bohužel se situace dostala do bodu, kdy už kleno není v takovém stavu, abych mohl být týmu jakkoliv nápomocný," vzkázal.
Ofenzivní záložník za Slavii nastoupil do jediného z posledních pěti soutěžních duelů, vynechal i víkendový zápas v Olomouci. Přijde minimálně o středeční souboj Ligy mistrů s Villarrealem a zbylá čtyři soutěžní utkání podzimní sezony.
Po zimní přestávce vstoupí český šampion do jarní fáze 19. ledna předposledním sedmým kolem ligové části Ligy mistrů na stadionu FC Porto. "Udělám absolutní maximum pro to, abych se v novém roce vrátil zdravý a připravený znovu vám společně se spoluhráči dělat radost," vzkázal Provod fanouškům.
"Věříme, že je to věc, která se vyřeší rychle a nebude tam vážnější problém. Plán je takový, že bude chybět do konce podzimu. Během zimní pauzy by se měl postupně vracet a měl by být k dispozici na jarní část," řekl Trpišovský na tiskové konferenci před zápasem s Villarrealem.
Ve Slavii působí od října 2019 a patří k hlavním oporám vršovického mužstva. Za národní A-tým si dosud připsal 42 startů a tři góly.
Pravidelná dávka informací před nabitým víkendem včetně tipů na souboje, které slibují nejvíce gólů či emocí. To je nový páteční newsletter z dílny redakce Livesport Zpráv.