Parádní úlovek rybářů z Klaksvíku. Zápas našich životů, shodli se přemožitelé Ferencvárose

Vůbec neměli mít šanci. Na jejich stadionu je pouhých 524 sedadel, další dva tisíce fanoušků mohou fotbalové zápasy sledovat vestoje. Faerský KÍ Klaksvík sice v posledních letech pomalu dával najevo, že ho nelze podceňovat, ale středeční vítězství 3:0 na hřišti nejslavnějšího maďarského klubu Ferencvárose Budapešť i postup do druhého předkola Ligy mistrů je naprostou senzací.

Faerským ostrovům patří v žebříčku FIFA až 129. místo, naopak Maďarsko prožívalo v poslední době malou fotbalovou renesanci. Národní tým hrál elitní skupinu Ligy národů a získal i skalp Německa nebo Anglie. Jenže když přišlo na měření sil mistrovských celků z uplynulé sezony, uštědřili rybáři z Klaksvíku prestižní značce Ferencváros pořádný direkt. Čeští fanoušci mají přitom v živé paměti, jak si budapešťský klub předloni právě v boji o Ligu mistrů poradil s pražskou Slavií a zahrál si hlavní soutěž.

Pro klub z pětitisícového městečka, který používá zkratku "KÍ", je to historický úspěch. I když to není jeho první vítězství v soutěži. Také v sezoně 2020/21 má v kronice zapsanou výhru 3:0. Tehdy se však v prvním předkole soutěže na trávníku nehrálo, neboť výprava Slovanu Bratislava dorazila na Faerské ostrovy se dvěma členy nakaženými koronavirem a faerské úřady umístily celý tým do karantény. Byla z toho Slováky těžce snášená kontumace...

Klaksvík pak přece jen zaujal dalším výrazným výsledkem, když následně v Evropské lize rozdrtil Dinamo Tbilisi 6:1. "Když jdete u nás na procházku, všichni mluví o fotbale. Jsme jako rodina, všichni, kdo hrajeme za Klaksvík, máme opravdu dobrý vztah a jsme blízcí přátelé," těší záložníka Jákupa Andreasena, který obléká modrobílé barvy odmala. Nikdy nehrál jinde. V hlavním městě rybolovu prý šla najednou nahoru pracovní morálka. "Když KÍ vyhraje, práce v místní továrně na ryby jde všem od ruky. Pokud tým prohraje, pracovní tempo je horší," glosoval tehdy pro BBC faerský novinář Sigurjón Einarsson.

Haalandův spoluhráč

I čerstvý úspěch pomůže Klaksvíku k dalšímu budování týmu i kvality. Letos třeba vedení přivedlo norského stopera Vegarda Forrena, který se v minulosti pokoušel prosadit v Southamptonu. A i když se mu to nepovedlo, může o sobě říkat, že dvě sezony kryl záda Erlingu Haalandovi při jeho působení v Molde. Na soupisce je i Luc Kassi z Pobřeží slonoviny, jenž v norské lize během předchozích sezon nastřílel 28 gólů a jeden veledůležitý, ale i dost kuriózní, nyní přidal v Budapešti už za svůj nový tým.

Ve vzdálené destinaci v severním Atlantském oceánu vůbec najdete spoustu fotbalistů z exotických zemí. Jak se tam dostali? Většinou to byla jedna z posledních možností při neúspěšných pokusech usadit se na Britských ostrovech.

Pokud ovšem někdo přišel, zemi si zamiloval. "Když jsem po první sezoně v Thórshavnu jel domů, už jsem se nechtěl vracet. Když se podíváte, kde leží Česko a Dánsko, tohle je opravdu konec světa. Ale naléhali na mě, abych si to rozmyslel. Říkal jsem si, že je to těžké, ale smlouva to byla dobrá...," vzpomínal před lety Brazilec Alex José dos Santos, jenž své první evropské angažmá prožil v Opavě.

Ferencváros – Klaksvík 0:3

A tak se vrátil. O 10 let později už měl faerský pas, faerskou manželku a dvě dcery. "V Brazílii je příliš zločinu: V Sao Paulu je každou chvíli někdo pobodaný, když vybíráte peníze z bankomatu, pořád se díváte okolo. Tady si je vyzvednete a nikoho to nezajímá. Mám zdejší lidi rád," dodal.

Senegalec Ibrahima Camara se usadil ve vesnici Toftir, která má 800 obyvatel, a strávil na Faerských ostrovech sedm sezon. "Když jdu na fotbal, ani nezamykám dveře,” vyprávěl. V současnosti hraje první faerskou Betri-deildin ligu celkem 17 cizinců a najdete mezi nimi hráče z Toga, Kolumbie, Ghany, USA, Ázerbájdžánu i Argentiny. Země, která má jen něco přes 50 tisíc obyvatel, ale dvakrát vyšší životní úroveň než Česko, dokáže nabídnout i fotbalistům solidní životní standard.

Na Švédy větší stadion?

Postup do druhého předkola Ligy mistrů je tak na celých Faerských ostrovech tématem. Kurs na vítězství Klaksvíku v Budapešti byl 13:1. Hráči však po domácí bezbrankové remíze tušili, že si mohou splnit sen. "Věděli jsme, že to bude těžký boj, ale od začátku jsme věřili, že je dokážeme vyřadit. Myslím, že bylo důležité, jak si každý uvědomoval, že hraje možná největší zápas svého života," svěřil se Jóannes Kalsö Danielsen faerskému rádiu FM 1.

Nemusí zůstat u něj. Zatímco Ferencváros ihned po zápase vyhodil ruského trenéra Stanislava Čerčesova a místo milionářské soutěže jej čeká předkolo Konferenční ligy, hráči modrobílého klubu vědí, že hned za týden půjdou do další bitvy. Tentokrát je čeká švédský mistr BK Häcken. "Ještě jsme o tom ani neměli čas přemýšlet, teď nezbývá nic jiného než věřit, že i tady můžeme uspět. To, co se stalo, je naprostá fantazie, a jen doufáme, že všichni, kdo žijí na ostrovech, přijedou na náš další zápas," dodal Danielsen.

Na první předkolo dorazilo na Klaksvík s Ferencvárosem jen 1010 fanoušků. Po senzačním úspěchu se dá čekat větší zájem a je dost možné, že z prostředí stánku Við Djúpumýrar pod ikonickou horou Klakkur se tým zřejmě přesune do metropole Tórshavnu na stadion Tórsvöllur, který má kapacitu 6500 míst k sezení a je domovem národního týmu.