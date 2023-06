Triumfální jízdu Citizens nepřekazil ani déšť. Jsme na něj zvyklí, smál se Guardiola

ČTK

Ani silná bouřka nepokazila fotbalistům Manchesteru City oslavy vítězství v Lize mistrů, kterým v sezoně zkompletovali tzv. treble po triumfech v anglické lize a domácím poháru. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly (52) si při velkolepé jízdě Manchesterem s fanoušky zatančili v typickém britském dešti.

Hráči City, kteří v sobotním finále v Istanbulu zdolali Inter Milán 1:0 a poprvé ovládli Ligu mistrů, při triumfální jízdě městem otevřeným autobusem na již promočené příznivce v zaplněných ulicích stříkali šampaňské. Několik fotbalistů slavilo bez triček.

Kapitán týmu Ilkay Gündogan, další záložník Kevin De Bruyne a obránce Kyle Walker tisícovkám nadšeným fanoušků v klubových světle modrých barvách ukázali tři poháry pro vítěze Champions League, Premier League a FA Cupu.

Nad Manchesterem se snášel déšť. AFP

"Nejlepší oslavy jsou právě v takovém dešti, jinak by to nebyl Manchester. Nechceme sluníčko. Takhle je to dokonalé, protože jsme na déšť zvyklí," řekl Guardiola z pódia. "Za posledních 24 hodin jsem zažil nejlepší den a noc. Myslím, že jsem nespal," uvedl záložník Jack Grealish.

Manchester City získal treble jako historicky osmý evropský klub a druhý v Anglii po městském rivalovi Manchesteru United, jenž tři trofeje vybojoval v roce 1999. Španěl Guardiola jako první trenér slavil treble se dvěma různými celky, v roce 2009 se mu to povedlo v premiérové sezoně na lavičce Barcelony.