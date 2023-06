Carvajal kopal druhou penaltu v životě a uspěl: Nevybrali mě, sám jsem chtěl jít

ČTK

Španělé si ve finále Ligy národů proti Chorvatsku částečně vynahradili zklamání z osmifinále mistrovství světa, ve kterém nezvládli penaltový rozstřel s Marokem. V nedělním duelu v Rotterdamu byl výběr "La Roja" v pokutových kopech úspěšný a po 11 letech získal cennou trofej. A to nejen zásluhou brankáře Unaie Simóna (26), ale i díky svátečnímu střelci Danimu Carvajalovi (31). Zkušený pravý bek se o rozhodující penaltu sám přihlásil, ačkoliv podle svých slov zahrával v kariéře dosud jedinou.

"Nebylo to tak, že by mě někdo vybral, sám jsem chtěl jít. Po prodloužení jsem trenérovi řekl, že pokud by si někdo z pěti určených hráčů nevěřil, vezmu to za něj, případně půjdu na šestou. Rozstřel se nakonec vyvinul tak, že jsem dostal příležitost, po které jsem toužil," popsal Carvajal.

V Rotterdamu za 120 minut hry branka nepadla, a tak ve třetím ročníku Ligy národů musely poprvé rozhodnout pokutové kopy. V nich si Španělé vynahradili finálovou porážku z roku 2021 a získali první trofej od vítězného Eura 2012. Carvajal rozhodl duel s Chorvatskem v šesté sérii jemným zakončením doprostřed brány.

"Zatím jsem kopal jedinou penaltu ve španělském Superpoháru. Moje těhotná žena mi říkala, že byla tak nervózní, že skoro porodila. Ale já si věřil a nakonec to dopadlo nejlépe, jak mohlo," uvedl obránce Realu Madrid, který dal v kariéře ve více než 500 soutěžních zápasech pouze 12 branek. V národním týmu se ze hry dosud neprosadil.

Rozhodující penaltu proměnil Daniel Carvajal. Livesport

Simón si Majera nenastudoval

Penaltový rozstřel měl dramatický průběh. První tři série byli střelci obou týmů bezchybní, pak ale Simón vykopl pokus Lovra Majera. "Nebudu lhát, měl jsem nastudované všechny jejich střelce, kteří nakonec kopali, kromě Majera. Rozhodla intuice," řekl španělský gólman.

V páté sérii mohl rozhodnout Aymeric Laporte, nastřelil ale jen břevno. Vzápětí se znovu blýskl Simón proti Brunovi Petkovičovi. "Nevím, jestli to byl můj nejlepší zákrok v kariéře. Ale asi byl nejdůležitější," podotkl brankář Bilbaa.

Utkání Chorvatsko – Španělsko 0:1p

Triumf v Lize národů znamená další reprezentační trofej pro kouče Luise de la Fuenteho, který převzal tým od Luise Enriqueho po neúspěšném MS v Kataru. Jednašedesátiletý trenér v minulosti ovládl se Španělskem mistrovství Evropy do 19 i 21 let.

"Na penaltách jsme hodně pracovali, byli jsme při nich dostatečně uvolnění," pochvaloval si De la Fuente po teprve čtvrtém utkání na lavičce národního týmu. "Prošli jsme náročnou soutěží až do finále, ve kterém jsme zdolali bronzový tým z mistrovství světa. Je to velký úspěch, titul jsme si zasloužili," dodal.

De la Fuenteho svěřenci vystřídali na trůnu Francouze, kteří se do Final Four neprobojovali. V zápase o třetí místo porazila Itálie 3:2 domácí Nizozemsko.