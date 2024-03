Derby Week: Vyhrocené mexické Súper Clásico je duelem milionářů a tradicionalistů

Javier Hernández alias Chicharito (vpravo) se do sestavy Chivas vrátil teprve nedávno po vážném zranění kolene.

Rivalita mezi celky Club América a CD Guadalajara je nejvyhrocenější v rámci mexického fotbalu a výrazná je i v celosvětovém měřítku. Oba kluby jsou nejčastějšími mistry země, velkých úspěchů dosahují i na mezinárodní scéně. Club América je znám tím, že do svých řad láká ty nejlepší domácí hráče a často angažuje i kvalitní cizince. Naopak CD Guadalajara výrazně preferuje hlavně lokální fotbalisty ze státu Jalisco. Súper Clásico, souboj dvou největších mexických měst, nejsilnějších klubů i rozdílných filozofií, je během pouhých 10 dnů na programu rovnou třikrát.

Club América sídlí v metropoli Ciudad de México, v rámci celé jejíž aglomerace žije téměř 22 milionů lidí a řadí se tak mezi vůbec největší města na světě. Guadalajara bd51e13a-7d26-42af-b6ac-51710c14cf39je sama o sobě druhým největším centrem Mexika. Leží 550 kilometrů západně od metropole ve státě Jalisco. Guadalajarská oblast čítající přes pět milionů obyvatel se o druhé místo největších sídel země přetahuje s aglomerací Monterrey na severu.

Ciudad de México a Guadalajara jsou nejmocnějšími nejen co do počtu obyvatel, ale i co se týče fotbalu – jednoznačně největšího společenského fenoménu, který celou mexickou populací prorůstá skrz na skrz. Club América i CD Guadalajara jsou dvěma nejúspěšnějšími kluby v zemi. Ani jeden z nich nikdy neopustil nejvyšší soutěž.

América má velké rivaly i v podobě celků Cruz Azul a Club Universidad Nacional (neboli Pumas U.N.A.M), dvou městských konkurentů. Tato trojice klubů z hlavního města spolu s Guadalajarou tvoří takzvanou Velkou čtyřku (Los Cuatro Grandes). Žhavými derby jsou vzájemné střety všech tří velkých konkurentů ze Ciudad de México, ovšem zdaleka největším zápasem s nejvyhrocenější rivalitou je klání mezi Clubem América a CD Guadalajara. Označovaný je El Clásico de Clásicos, El Súper Clásico a dalšími superlativy.

Jsou zdroje a zdroje

Club América a CD Guadalajara (známější pod přezdívkou Chivas) stojí v opozici i co se týče filozofie, jakou se oba ubírají. América je známa tím, že angažuje ty nejlepší a na trhu nejdražší fotbalisty, a to včetně věhlasných cizinců. Vysoké investice do kádru jsou dlouholetým koloritem. Od roku 1959 patří klub mexickému mediálnímu gigantovi, konglomerátu Televisa, a stojí za ním řada dalších silných partnerů. Dostal kvůli tomu i nechvalně proslulou přezdívku Millonetas (Milionáři). Je považován za oddíl bohatých, oblíbený je ve vyšších a dobře situovaných vrstvách společnosti. Patří mezi nejpodporovanější v Mexiku, ale zároveň je i tím nejvíc nenáviděným.

Chivas dělají fotbal zcela odlišným způsobem. V sestavě spoléhají především na domácí hráče, ideálně přímo ze státu Jalisco, a ještě lépe odchovance z vlastní akademie. Mezi její nejznámější produkty patří například dlouholeté opory reprezentace Javier Hernández zvaný Chicharito nebo Carlos Vela.

Club América a CD Guadalajara mají jakožto dva největší kluby i nejpočetnější fanouškovské základny. Velikost táborů příznivců obou rivalů dosahuje několika desítek milionů lidí. Oba rivalové mají fandy rozeseté nejen po celém Mexiku, ale díky velmi rozsáhlé diaspoře i v zahraničí. Nejvýraznější je samozřejmě ve Spojených státech, kde Mexičané tvoří početnou menšinu (podle posledního sčítání lidu jich v USA žije 37 milionů a představují 60 % tamní hispánské populace).

Právě pro tyto fanoušky se Súper Clásico odehrálo loni v říjnu přímo na americké půdě. Během reprezentační přestávky se uskutečnilo přátelské utkání na stadionu Rose Bowl s kapacitou přesahující 90 tisíc diváků v Pasadeně v Kalifornii. Club América vyhrál 2:0.

Na mezinárodní scéně se oba soupeři střetávají i nyní. Tentokrát však naostro. Největší rivalové mexického fotbalu proti sobě bojují v osmifinále Ligy mistrů CONCACAF (Konfederace fotbalových asociací Severní a Střední Ameriky a Karibiku). První zápas v Guadalajaře skončil minulý týden jednoznačným vítězstvím týmu América 3:0. Odveta je na programu v noci na zítřek ve 3:30. Hraje se na slavném Aztéckém stadionu, jenž patří mezi největší na světě. Pikantní je, že se Súper Clásico odehraje za pouhé tři dny znovu – o víkendu v rámci mexické ligy v Guadalajaře.

Další derby týdne

Středa 13. března

Írán – Persian Gulf Pro League

Esteghlal – Persepolis

Tehran derby (Teheránské derby)

Teheránské derby patří mezi nejvyhrocenější a největší fotbalové derby v Asii. Persepolis reprezentuje pracující třídu nejen hlavního íránského města, ale i celé země. Esteghlal je historicky zástupcem vyšší vrstvy. Atmosféru derby momentálně negativně ovlivňuje celková krize v zemi.

Čtvrtek 14. března

Uruguay – Primera División

Defensor Sporting – Danubio

Clásico de los medianos (Clásico týmů ze středu tabulky)

V Uruguayi fotbalově vládnou kluby Peňarol a Nacional. Po nich (po jejich 51 respektive 49 titulech) dlouho, dlouho nic, a pak jsou (shodně se čtyřmi ligovými triumfy) další dva celky z Montevidea – Defensor a Danubio. Jejich derby se trochu posměšně nazývá "Clásico těch ze středu tabulky".

Pátek 15. března

Polsko – Ekstraklasa

Lech Poznaň – Warta Poznaň

Derby Poznania (Poznaňské derby)

Poznaňské derby je soubojem Davida s Goliášem. Lech patří dlouhodobě mezi nejlepší polské kluby, Warta se v roce 2020 vrátila do 1. ligy po dlouhých 25 letech. Přitom byly role obou v minulosti obrácené, Warta sbírala úspěchy především v předválečné éře. Od svého návratu do Ekstraklasy nezískala v souboji s velkým městským rivalem ještě ani bod.

Sobota 16. března

Anglie – Championship (2. liga)

Swansea City – Cardiff City

South Wales derby (Derby jižního Walesu)

Souboj dvou jednoznačně nejsilnějších klubů v rámci celého Walesu, o jejich klání by se tak mohlo mluvit jako o Velšském derby, Bitvě o Wales apod. Vedle Cardiffu a Swansea jsou součástí anglického ligového systému další tři velšské kluby – Newport County, Wrexham a Merthyr Town. K anglickým soutěžím v minulosti připojily zkrátka proto, že chtěly soutěžit v lepší konkurenci.

Polsko – Ekstraklasa

Ruch Chorzów – Górnik Zabrze

Wielkie derby Slaska (Velké slezské derby)

Hornoslezská města Zabrze a Chorzów patří do obrovské konurbace kolem města Katowice, která má víc než dva miliony obyvatel. Obě sídla od sebe dělí pouhých 15 km. A v obou sídlí významné kluby. Górnik i Ruch získaly každý po 14 polských titulech. Lepším klubem v zemi je v tomto ohledu pouze Legia Varšava (15).

Tunisko – Ligue Professionnelle 1

Espérance Tunis – Club Africain

Derby tunisois (Tuniské derby)

Espérance Sportive de Tunis (někdy jen ES Tunis) a Club Africain jsou dvěma nejúspěšnějšími tuniskými kluby. ES Tunis se stal mistrem ligy už 32×, Club Africain je se 13 tituly na druhém místě historických tabulek. Oba rivalové sídlí v hlavním městě země – Tunisu. Nyní se střetnou v nadstavbové skupině o titul.

Ekvádor – Serie A

LDU Quito – SD Aucas

Superclásico de Quito (Superclásico o Quito)

Spolu s Aucas a LDU Quito sídlí v hlavním městě Ekvádoru další velký klub. Tím je El Nacional, který je ve srovnání s LDU a Aucasem dokonce úspěšnější. Větší rivalita v rámci Quita se však vyvinula právě mezi týmy LDU a Aucas. Na začátku sezony 2024 jsou oba rivalové zatím stoprocentní.

Neděle 17. března

Brazílie – Campeonato Carioca (státní liga)

Flamengo – Fluminense

Fla-Flu

Fla-Flu (Flamengo vs. Fluminense) je městské derby dvou velkých brazilských klubů z Ria de Janeiro. Derby Fla-Flu drží světový rekord v návštěvnosti na ligové utkání. V roce 1963 se na něj přišlo na slavný stadion Maracaná podívat 194 603 diváků. Nyní se rivalové utkávají v semifinále play off ligy státu Rio de Janeiro.

Nizozemsko – Eerste Divisie (2. liga)

Maastricht – Roda Kerkrade

Limburgse derby (Limburské derby)

Limbursko je regionem na rozhraní Belgie a Nizozemska. V obou částech se hraje limburské derby. Na belgické straně jde o souboj KRC Genk se Sint-Truidenem, na té nizozemské jsou dvěma největšími regionálními rivaly kluby Maastricht a Roda Kerkrade. Minulé derby vyhrála Roda 1:0.

Indonésie – Liga 1

PSIS Semarang – PERSIS Solo

Derby Jateng (Derby střední Jávy)

Jateng je zkratkou pro region střední Jávy (Jawa Tengah). Města Semarang a Surakarta (též zvané Solo) jsou od sebe vzdálena přibližně 100 km. Kluby z obou měst jsou jedinými zástupci regionu Střední Jávy v nejvyšší soutěži. Derby o Stření Jávu je vždy velmi napjaté. Pravidelně dochází k násilným střetům mezi fanoušky.

Španělsko – La Liga

Villarreal – Valencie

Derbi de la Comunitat (Derby Valencijského společenství)

Městečko Vila-real leží asi 55 km severně od Valencie. Tamní klub Villarreal CF se stal velkou fotbalovou značkou až po roce 1997, když klub odkoupil Fernando Roig. Silný podnikatel z regionu, jehož bratr Francisco byl v té době majitelem Valencie. Vznikla tak velmi zajímavá rodinná rivalita.

Anglie – FA Cup (pohár)

Manchester United – Liverpool FC

North-West derby (Severozápadní derby)

Manchester United a Liverpool FC jsou historicky nejúspěšnějšími anglickými kluby. Liverpool získal celkem 68 trofejí, United 67. Severozápadní derby patří mezi nejsilnější rivality světa. Nyní se oba giganti utkají ve čtvrtfinále slavného FA Cupu, nejstarší klubové soutěže planety.

Slovensko – Fortuna liga

Slovan Bratislava – Spartak Trnava

Tradičné derby (Tradiční derby)

Duel mezi Slovan Bratislava a Spartakem Trnava je dlouhodobě největším zápasem slovenského fotbalu. Představuje nejen rivalitu sportovní, ale i konkurenční vztah hlavního města Bratislavy a jen 50 km vzdálené Trnavy. Před dvěma týdny se oba protivníci utkali v základní části ligy (2:0), nyní se střetnou už v nadstavbové skupině o titul.