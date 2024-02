Souboj nespokojených nepotěšil nikoho, červená karta přihrála Métám bod v Marseille

Méty si v zápase 21. kola Ligue 1 zahrály více než hodinovou přesilovku proti Marseille, nakonec si však odvezly z jihu Francie jen bod za remízu 1:1. Domácí tým se musel od 31. minuty obejít bez vyloučeného stopera Samuela Gigota, což Les Olympiens výrazně zkomplikovalo cestu za prvním ligovým vítězstvím v tomto kalendářním roce. Hráče v bílém přesto poslal do vedení Faris Moumbagna, bleskovou odpověď si nicméně připravil na druhé straně Matthieu Udol. Les Grenats tak alespoň poprvé od 26. listopadu v lize bodovali.

Ambiciózní celek z Marseille neprožíval vůbec dobré období, když po čtyřech ligových ztrátách v řadě spadl v tabulce mimo "evropské" příčky. Ještě mnohem hůře na tom ovšem byl jeho soupeř z Mét. Hosté totiž prohráli osm soutěžních klání po sobě a s druhým nejhorším útokem v soutěži se topili v sestupových vodách. Na žádný velký úspěch to v jejich případě zpočátku nevypadalo ani tentokrát, protože Olympique sebevědomě kombinoval s míčem a moc toho Métám nepovoloval.

První výraznější možnost si vytvořil ve 25. minutě Azzedine Ounahi, jehož pokus z halfvoleje prosvištěl těsně vedle. Taktické plány Gennara Gattusa se zbortily nedlouho poté, když Gigot zatáhl soupeře z pozice posledního hráče a po červené kartě pro něj utkání skončilo. Přesto byli aktivnější fotbalisté Marseille, které málem poslal do vedení v závěru poločasu znovu Ounahi, jenže jeho hlavičku ze středu vápna famózně vykopl z brankové čáry Alexandre Oukidja.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hosté mohli vstoupit do druhého poločasu skvěle, jenže to by musel gruzínský rychlík Georges Mikautadze ve dvou velkých příležitostech vyzrát na Paua Lópeze. Neproměněné šance jej mrzely o to více, když se na druhé straně nejlépe zorientoval Moumbagna a poslal do sítě přihrávku Quentina Merlina. Domácím ovšem vedení dlouho nevydrželo, jelikož si Udol našel mezeru v obraně Les Olympiens a přesnou hlavičkou srovnal. Olympique nadále držel míč častěji na kopačkách, ale do dalších šancí se dostat nedokázal.

